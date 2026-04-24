За пореден път Тръмп задряма по време на среща ВИДЕО

Американският президент, който скоро ще навърши 80 години, отново заспа по средата на среща.

Клепачите на Тръмп видимо натежаха около средата на телевизионното му обръщение в четвъртък следобед, по време на което той обяви сделка с фармацевтичната компания Regeneron.

Докато министри и директори на фармацевтични гиганти стояха зад него в Овалния кабинет, Тръмп напълно затвори очи, а след това се разбуди няколко пъти.

Trump completely passed out, reawakened, then passed out again during today's pressor in the Oval Office. 😂🤣👇 pic.twitter.com/5nOfQJUzow — Bill Madden (@maddenifico) April 23, 2026

"Сънливият Джо"

По ирония на съдбата, това е същият човек, който години наред се подиграваше на бившия президент Джо Байдън и го наричаше "Сънливият Джо". Съдейки по записите от Белия дом обаче, изглежда, че прякорът подхожда много по-добре на Тръмп сега.

Това не е първият път, когато Тръмп публично заспива пред камерите.

Последният път се случи миналия месец по време на заседание на кабинета, когато министърът на отбраната Пийт Хегсет гръмна срещу медийното отразяване на американско-израелската война срещу Иран и Ливан.