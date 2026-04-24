BGONAIR Live Новини Днес | 49

За пореден път Тръмп задряма по време на среща ВИДЕО

Тръмп напълно затвори очи, а след това се разбуди няколко пъти

24.04.2026 | 12:35 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Американският президент, който скоро ще навърши 80 години, отново заспа по средата на среща.

Клепачите на Тръмп видимо натежаха около средата на телевизионното му обръщение в четвъртък следобед, по време на което той обяви сделка с фармацевтичната компания Regeneron.

Докато министри и директори на фармацевтични гиганти стояха зад него в Овалния кабинет, Тръмп напълно затвори очи, а след това се разбуди няколко пъти.

"Сънливият Джо"

По ирония на съдбата, това е същият човек, който години наред се подиграваше на бившия президент Джо Байдън и го наричаше "Сънливият Джо". Съдейки по записите от Белия дом обаче, изглежда, че прякорът подхожда много по-добре на Тръмп сега.

Това не е първият път, когато Тръмп публично заспива пред камерите.

Последният път се случи миналия месец по време на заседание на кабинета, когато министърът на отбраната Пийт Хегсет гръмна срещу медийното отразяване на американско-израелската война срещу Иран и Ливан.

