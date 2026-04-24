Тръмп: Часовникът тиктака, аз имам всичкото време на света, но Иран не!

Президентът Доналд Тръмп омаловажи натиска, който усеща за бързо приключване на конфликта в Иран, дори когато мирните преговори изглеждат несигурни, а световните цени на петрола остават упорито високи.

"За онези хора, по-малко на брой от всякога, които четат The Failing New York Times или гледат фалшивите новини на CNN, които си мислят, че съм "нетърпелив“ да сложа край на войната (ако изобщо бихте я нарекли така!) с Иран, моля, имайте предвид, че аз съм може би най-малко притиснатият човек, който някога е бил в тази позиция“, написа Тръмп в Truth Social.

"Имам цялото време на света, но Иран няма - часовникът тиктака!“, добави американският президент.

Отвореният график на Тръмп идва, когато войната с Иран, в която в момента има малко активен конфликт на фона на прекратяването на огъня, което Тръмп удължи за неопределено време по-рано тази седмица, наближава два месеца, без ясна крайна дата.

На изслушванията на Капитолийския хълм в сряда, служители на кабинета до голяма степен избягваха да дават срокове за това кога ще паднат цените на енергията, а някои републикански законодатели тихо казват, че 60-дневната граница за конфликта може да бъде повратна точка в тяхната продължаваща подкрепа, пише Politico.

Централно място за бъдещето на конфликта заема Ормузкият проток, водният път, през който преминават приблизително 20% от световния петрол. Докато американските военни кораби се заемат с отнемащата време задача да локализират бомби в пролива и да го разчистят за търговско корабоплаване, Тръмп призова ВМС на САЩ по-рано в четвъртък да "стрелят и убиват“ ирански лодки, които все още поставят мини във водния път.

Изявлението му идва на фона на нарастващи опасения, че може да отнеме месеци, за да се изкоренят всички мини в пролива.

Тръмп не коментира директно колко време ще отнеме разчистването на водния път, но призова ВМС да се насочат към всички останали лодки, които все още поставят мини.

"Няма да има колебание“, написа Тръмп в по-ранна публикация в социалните медии. "Освен това, нашите "минни чистачи“ разчистват пролива в момента. С настоящото нареждам тази дейност да продължи, но на утроено ниво!“

Във вторник президентът удължи нестабилното прекратяване на огъня между САЩ и Иран, но заяви, че ще продължи американската блокада на иранското корабоплаване в пролива.