Дания избира европейски противоракетен щит пред "Пейтриът"

Дания подписа първия експортен договор за системата за противовъздушна отбрана SAMP/T NG на 21 април 2026 г., като Thales и Eurosam са изпълнители, а доставките започват през 2028 г.

Първоначалният договор обхваща четири системи на стойност приблизително 1,7 милиарда долара, част от по-широката национална програма за противовъздушна отбрана на Дания на стойност 9,1 милиарда долара.

Френската фирма за отбранителна електроника Thales обяви на 21 април, че Дания е подписала договор за системата за противовъздушна и противоракетна отбрана с голям обсег SAMP/T NG - първата експортна сделка, подписвана някога за френско-италианската платформа от следващо поколение, пише Defence Blog.

Доставките са планирани да започнат през 2028 г., а споразумението прави Дания третата страна, която експлоатира системата, присъединявайки се към Франция и Италия. Главният изпълнител е Eurosam, съвместно предприятие между Thales и MBDA. Thales доставя радара, системата за командване и управление и самонасочващата се система за ракета Aster.

Договорът беше подписан през първото тримесечие на 2026 г. и обхваща първоначално придобиване на четири системи на стойност приблизително 1,47 милиарда евро (1,7 милиарда долара). Той е част от по-широката национална програма за противовъздушна отбрана на Дания, чийто бюджет е около 58 милиарда датски крони - приблизително 7,8 милиарда евро (9,1 милиарда долара) - която предвижда евентуално закупуване на до осем системи SAMP/T NG с голям и среден обсег. Thales регистрира сделката като „голяма поръчка“, надхвърляща 100 милиона евро (117 милиона долара) в резултатите си за първото тримесечие. Датската конфигурация ще бъде изградена около радара Thales Ground Fire 300.

Изборът на SAMP/T NG не беше по подразбиране - Дания активно я избра пред американския Patriot PAC-3 MSE. Датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен обяви избора на 12 септември 2025 г., след като Копенхаген заключи, че сроковете за доставка на Patriot са неприемливо дълги. Времето за чакане за Patriot се удължи значително на фона на нарастващото търсене, свързано с войната в Украйна и конфликта с Иран, като Швейцария отделно съобщи за забавяне от четири до пет години в собствената си поръчка за Patriot към март 2026 г. Дания не беше склонна да чака. SAMP/T NG, с график за доставка през 2028 г., предлагаше по-бърз път към оперативна способност.

Системата, която Дания купува, е изградена около два основни компонента на Thales. Радарът Ground Fire 300 - напълно цифрова активна електронно сканирана решетка, работеща в S-диапазона - влезе в серийно производство в началото на 2025 г. и завърши квалификационно изстрелване на френския вариант SAMP/T NG на полигона DGA Essais de Missiles в Бискарос на 15 декември 2025 г. Той осигурява обхват на наблюдение до 400 километра, пълно 360-градусово панорамно покритие и 90-градусово проследяване на височината, с честота на опресняване на целта от само една секунда. Радарът може едновременно да открива и проследява дронове, изтребители, крилати ракети и балистични ракети - всичко наведнъж, в целия спектър на заплахите.

Вторият основен компонент е ME-NG, модулът за ангажиране от следващо поколение, разработен от Thales в партньорство с MBDA. Това е мозъкът на системата - звеното за командване, контрол и управление на огъня, което обработва радарни данни, приоритизира заплахите и насочва прихващанията. Нейната отворена архитектура е проектирана за оперативна съвместимост с други европейски системи, съзнателен дизайнерски избор, който позволява на SAMP/T NG да се включва в по-широки интегрирани мрежи за противовъздушна отбрана на НАТО и Европа, без да е необходимо специално проектиране за всеки партньор. Thales действа и като системен интегратор за системата за управление на огъня.

Ракетите са Aster - по-специално вариантите Aster 30 Block 1 и Block 1NT, които Thales въоръжава със своите самонасочващи се глави. Семейството Aster е натрупало реален боен опит: Франция разположи системи SAMP/T в Украйна през 2023 и 2024 г., където платформата прихвана руски балистични ракети и крилати ракети в реални оперативни условия. Този боен опит е от огромно значение за купувач като Дания, който закупува система, предназначена за реално възпиране и потенциално военно време, а не само за успокояване в мирно време. Ракетите Aster се използват и от френските, италианските и британските военноморски сили за корабна противовъздушна отбрана, което осигурява на семейството широка логистична и индустриална база за поддръжка в целия НАТО.

MBDA увеличава производството, за да отговори на търсенето. Компанията планира да удвои производството на семейството ракети Aster през 2026 г., като се стреми към годишно производство над 300 ракети до 2028 г. - точно когато започнат доставките в Дания. MBDA не е разкрила конкретния график за доставки на датските запаси от Aster, но разширяването на производството сигнализира, че индустриалната база се изгражда, за Решението на Дания има тежест отвъд собствените ѝ граници.

Френският министър на отбраната Катрин Вотрен публично сигнализира за тези разговори през февруари 2026 г. Швейцария също така определи SAMP/T NG като водещ кандидат за втори слой противовъздушна отбрана в допълнение към отложената си поръчка за Patriot. Всяка нова страна, която подписва, добавя обем на производство, разпределя разходите за разработка и задълбочава индустриалната и логистична екосистема на системата, което я прави по-привлекателна и по-устойчива за следващия купувач.