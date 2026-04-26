Хаос на вечеря във Вашингтон: Евакуираха Тръмп и Мелания, агент на Сикрет сървис е ранен СНИМИ

Reuters 1 / 8 / 8

Президентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бяха изведени от вечерята на кореспондентите в Белия дом, след като стрелец откри огън.

Най-голямата нощ на годината във Вашингтон беше превърната в хаос, след като изстрели прозвучаха във фоайето на хотел "Вашингтон Хилтън“ около 20:15 ч.

Президентът и първата дама бяха незабавно отведени на сигурно място, последвани от членове на кабинета, които бяха преместени през бариери от Тайните служби.

Бляскавото събитие едва започваше, когато заподозрян, въоръжен с пистолети и ножове, нахлу във фоайето на хотела. Източник съобщи, че 31-годишният Коул Томас Алън е предполагаемият стрелец.

Прокурорът на САЩ за окръг Колумбия, Жанин Пиро, заяви на пресконференция малко след това, че заподозреният е обвинен в огнестрелно оръжие и нападение.

Терор вместо блясък

Терорът избухна в събота вечер, след като агенти на Тайните служби нахлуха в балната зала на хотела, инструктирайки всички да се скрият.

Хиляди гости бяха принудени да се скрият под маси и столове, докато из стаята се разнасяха звучни въздишки, а президентът беше изведен навън. Стотици журналисти се обадиха по телефона, за да получат информация.

Президентът потвърди, че заподозреният е задържан и че агент на Тайните служби, носещ защитна жилетка, е бил прострелян, но е в "отлична форма“.

Тръмп и първата дама напуснаха хотела и се върнаха в Белия дом, където президентът проведе пресконференция и разкри, че не е искал да бъде евакуиран.

"Борих се адски много да остана“, каза Тръмп. "Но те, това беше протокол. Казаха: "Моля, господине“, защото не знаеха. Имаше много действие и те не знаеха.“

На въпроса дали той е бил целта, Тръмп отговори: "Предполагам.“

Президентът присъстваше на събитието за първи път от 2011 г. насам и трябваше да бъде почетен и да произнесе реч.

Служители на Тайните служби и други власти препълниха банкетната зала на хотел "Вашингтон Хилтън“, докато стотици гости, вечерящи със салата бурата, се навеждаха под масите.

"Махнете се от пътя, господине!“, извика някой. Други извикаха да се наведат.

"Тайните служби на САЩ, в координация с полицейското управление на Столичната полиция, разследват инцидент със стрелба близо до основната зона за магнитометър на вечерята на кореспондентите от Белия дом. Едно лице е задържано“, заяви служител на Белия дом пред пресата.

Стрелецът е задържан

По-късно Тръмп в публикация пред Truth Social потвърди, че стрелецът е задържан.

"Доста интересна вечер във Вашингтон. Тайните служби и правоохранителните органи свършиха фантастична работа. Действаха бързо и смело. Стрелецът е задържан и аз препоръчах да "нека шоуто продължи“, но ще се ръководим изцяло от правоохранителните органи. Те ще вземат решение скоро. Независимо от това решение, вечерта ще бъде много по-различна от планираната и просто ще трябва да го направим отново".

Около час по-късно обаче кореспондентът на WHCA Вейджия Дзян заяви, че Тайните служби са помолили всички да напуснат.

"Ще направим това отново“, каза Дзян. Малко след това персоналът започна да разглобява масите и президентския катедра.

Репортери на Daily Mail, присъстващи на събитието, съобщиха, че са чули три до четири изстрела и агенти на Тайните служби да викат да легнат.

Някои от тълпата съобщиха, че са чули това, което според тях е било пет до осем изстрела.

Банкетната зала, където стотици видни журналисти, известни личности и национални лидери очакваха речта на Тръмп, беше незабавно евакуирана.

Членове на Националната гвардия заеха позиции вътре в сградата, докато на хората беше позволено да излязат, но не и да влязат отново. Охраната отвън също беше изключително засилена.

Не беше веднага ясно какво се е случило. Служител на реда потвърди, че е имало стрелец, но нямаше повече подробности.

Сред присъстващите бяха Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, министърът на отбраната Пийт Хегсет и държавният секретар Марко Рубио.

Водещият Волф Блицер по-късно съобщи, че полицията е казала, че стрелецът е имал "важно оръжие“.

Тръмп изглежда не е забелязал изстрелите, преди да бъде евакуиран, тъй като президентът е говорил с водещия, менталиста Оз Пърлман.

Викове "Боже, благослови Америка“ се чуха из балната зала, докато целият подиум беше изведен от стаята, като много от другите гости все още бяха вътре.

Протестиращи бяха забелязани както отвън, така и отвътре във "Вашингтон Хилтън", свързани с войната в Иран и войната на Израел срещу Хамас преди вечерята.

Тръмп пристигна в събота вечер на събитие, където лидерите на воюваща нация се смесиха със знаменитости, журналисти и дори кукла - Triumph the Insult Comic Dog - на вечеря, която обикновено поражда дебат за това дали отношенията между журналистите и техните източници трябва да включват общуване и оставяне настрана понякога враждебни отношения.

Тръмп и съпругата му Мелания се качиха на сцената, след като напуснаха Белия дом в събота вечер, докато останалите звездни гости минаха по червения килим и заеха местата си с Джей Ди Ванс и съпругата му Уша, както и с прессекретаря Каролайн Ливит.

Президентът имаше трудни отношения с ежегодното събитие, организирано от Асоциацията на кореспондентите на Белия дом, но беше доволен да бъде обявен за носител на почетно отличие за тазгодишното събитие.

Бившите президенти, които са присъствали, като цяло са говорили за значението на свободата на словото и Първата поправка, добавяйки и леки забележки към отделни журналисти.

Републиканският президент не присъстваше нито през първия си мандат, нито през първата година от втория си.

Той дойде като гост през 2011 г., седнал в публиката, докато президентът Барак Обама, демократ, се шегуваше за предприемача на недвижими имоти в Ню Йорк.

Тръмп присъства и като частен гражданин през 2015 г.

В предишни вечери участваха и комици, които се подиграваха с президенти. Тази година групата избра да наеме менталиста Оз Пърлман за водещ забавление.