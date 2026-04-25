Тръмп твърди, че САЩ са получили ново предложение от Иран

Американският президент Доналд Тръмп твърди, че след отмяната на визитата на преговарящите в Пакистан САЩ са получили ново предложение от Иран, съобщиха световните агенции.

По време на разговор с журналисти преди отпътуването си от Палм Бийч (щата Флорида) за Вашингтон Тръмп заяви, че предложението на Иран в преговорите с американската страна "трябвало да бъде по-добро".

"Интересното е, че веднага след като отмених пътуването на преговарящите, в рамките на 10 минути получихме нови документи, те са много по-добри", заяви президентът на САЩ.

В отговор на въпрос за възможен мораториум върху обогатяването на уран от Техеран, Тръмп каза, че "те предложиха много, но това не е достатъчно".

Същевременно той повтори тезата, че Иран "не трябва да има ядрено оръжие", както и отново изложи позицията, според която САЩ "държат всички козове" в преговорите.

Междувременно премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф съобщи, че е провел телефонен разговор с иранския президент Масуд Пезешкиан, след като мирните преговори между САЩ и Иран в Исламабад бяха отменени, и потвърди готовността на страната си да съдейства за разрешаването на конфликта, предаде АФП.

„Пакистан остава ангажиран да действа като честен и искрен посредник, като неуморно работи за постигането на траен мир и устойчива стабилност в региона“, написа Шариф в социалната мрежа „Екс“.