Иранският външен министър пристигна в Санкт Петербург за среща с Путин

Иранският външен министър Абас Арагчи пристигна в Санкт Петербург в понеделник, за да се срещне с руския президент Владимир Путин, съобщиха ирански държавни медии.

„Той пристигна рано в понеделник сутринта, за да проведе разговори с руския президент Владимир Путин“, публикува Иранската агенция за новини на Ислямската република (ИРНА) в Telegram, предаде БГНЕС.

Руската държавна агенция ТАСС по-рано потвърди плановете за срещата, позовавайки се на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.

Според иранския посланик в Москва Казем Джалали Иран и Русия представляват „единен фронт“ срещу „световните хегемонистични сили“, които се противопоставят на държавите, стремящи се „към свят, свободен от едностранност и западна доминация“, предаде АФП.

По-рано, като се позова на Джалали, иранската новинарска агенция ИСНА съобщи, че иранският външен министър иска да обсъди с „руските представители най-новото състояние на преговорите“ със САЩ.