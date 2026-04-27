Диктаторът, който забрани енергийните напитки, но изненадващо... ги рекламира ВИДЕО

Енергийните напитки някога са били смятани за отрова от чеченския диктатор Рамзан Кадиров - дотолкова, че той ги забрани в продължение на години.

Законите оттогава са облекчени, но все пак беше изненада, когато Кадиров да отпи от кенче K13, чието лого изглеждаше подозрително подобно на това на Monster Energy, по време на посещение в нов супермаркет тази седмица.

Придружен от 18-годишния си син Адам, Кадиров се усмихна и подаде напитката на своя премиер и дясна ръка Магомед Даудов, който възкликна:

"K13 е най-добрата енергийна напитка!"

Energy drinks branded "K-13" linked to Adam Kadyrov have gone on sale in Chechnya Ramzan Kadyrov himself is involved in promoting the drink — despite previously calling energy drinks "intoxicating substances" and supporting restrictions on their sale. — NEXTA (@nexta_tv) April 23, 2026

Обяснение за неговото одобрение е самоличността на човека зад K13: Адам Кадиров

K13 е позивна, тясно свързана в Чечня със сина на диктатора. Той публикува видео реклама за енергетиките, както се наричат ​​напитките на руски, в профила си в Instagram, показваща BMW, което прави завои с ръчна спирачка на състезателна писта. На таблото на колата беше изписана думата "Дустум", която Адам Кадиров често използва върху дрехите си и за която се твърди, че е бойният псевдоним на баща му като млад мъж.

Тийнейджърът е свикнал да получава подкрепата на баща си. След като преби затворник в арест в Грозни за изгаряне на копие от Корана през 2023 г., той е получил шест държавни награди от правителството на руската република, както и званието Герой на Чечения. Той е назначен и за началник на охраната на баща си.

Оттогава Адам придоби допълнителна известност с каскади като изпитателна стрелба с две позлатени картечници, по една във всяка ръка.

49-годишният Рамзан Кадиров, баща на 12 деца - включително две осиновени - и безмилостен бивш сепаратист, който стана предан служител на президента Путин, е на власт почти две десетилетия, след като собственият му баща, Ахмат Кадиров, тогавашен лидер на Чечения, беше убит през 2004 г.

Неговата подкрепа за новото начинание на сина му предизвика недоумение, като се има предвид, че той забрани продажбата на енергийни напитки в републиката през 2013 г.

"Употребата на каквито и да е упойващи вещества е неприемлива в мюсюлманското общество", каза Кадиров-старши по това време, наричайки енергийните напитки "отрова" и призовавайки за кампания, която да предупреждава младите хора за нездравословното им съдържание.

Енергетиците причиняват проблеми с психичното здраве, агресия и депресия, добави Кадиров.

Законът, забраняващ напитките, беше изменен през 2018 г., като забраната се ограничи до продажбите в образователни и медицински заведения, както и в културни или спортни обекти.

Рекламата на K13, споделена в Instagram акаунта на Адам, твърди, че напитката съдържа кофеин, таурин - аминокиселина - и "леко стимулираща енергия".

Руският разследващ сайт Verstka съобщи, че компанията, произвеждаща напитката, изглежда е контролирана от хора, действащи като посредници на семейство Кадирови.

Учени твърдят, че високата консумация на енергийни напитки, особено сред тийнейджъри и млади хора, може да доведе до сърдечно-съдови проблеми, нарушения на нервната система и потенциална зависимост.