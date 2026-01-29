Рамзан Кадиров е против преговорите с Украйна, настоява Москва да се бори ВИДЕО

Чеченският лидер Рамзан Кадиров заяви, че е против преговорите за прекратяване на войната в Украйна, съобщава "Ройтерс".
Той настоя Москва да продължи да се бори.
"Вярвам, че войната трябва да бъде доведена до своя край. Аз съм против преговорите", отбеляза Кадиров в Кремъл, по време на срещата на президента Владимир Путин с държавния глава на Обединените арабски емирства.
Кадиров, който нарича себе си "пехотинецът" на Путин, е отявлен военен ястреб. Изказването му отразява настроенията сред хардлайнерите, че Русия печели четиригодишната война и трябва да продължи дори когато президентът на САЩ Доналд Тръмп засилва дипломатическите усилия за нейното прекратяване.
Решението дали и кога да се спре обаче е категорично на Путин. Кремъл твърди, че Русия би предпочела да постигне целите си в Украйна чрез дипломация, но че ще го направи чрез военни средства, ако това не е възможно.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Kadyrov on Ukraine:
I believe that negotiations should not be held. pic.twitter.com/fQfAUHVxLC— Clash Report (@clashreport) January 29, 2026