IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 32

Зеленски отбеляза годишнината в Чернобил, обивни Русия в ядрен тероризъм

Отново призова Русия да спре с безрасъдните атаки

26.04.2026 | 11:20 ч.
Reuters

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отбеляза годишнината от аварията и ядрената катастрофа в Чернобил.

"Преди четиридесет години светът се сблъска с една от най-големите ядрени катастрофи – четвъртият реактор на Чернобилската атомна електроцентрала експлодира. Изпуснато е значително количество радиоактивен материал. Стотици хиляди хора се борят с последствията от тази трагедия от години", припомни Зеленски със съобщение в Х.

"За да се ограничи радиацията, над разрушения реактор е построен саркофаг. По-късно повече от 40 държави го обграждат с Новия безопасен конфайнмент, за да предотвратят по-нататъшни бедствия.

Тези две структури предпазват от радиоактивни изпускания и замърсяване. Тяхната поддръжка и защита са в интерес на всички. Но чрез войната си Русия отново довежда света до ръба на причинена от човека катастрофа – руско-ирански "шахеди“ редовно прелитат над централата, а един от тях удари конфайнмента миналата година", се казва още в изявлението на украинският президент.

"Светът не трябва да позволява този ядрен тероризъм да продължи и най-добрият начин е да принуди Русия да спре безразсъдните си атаки. Спомняме си всички, които дадоха живота си, докато се справяха с последствията от тази трагедия. Нека всички жертви на Чернобилската катастрофа почиват в мир", добавя Зеленски.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Зеленски Чернобил годишнина ядрена катастрофа Русия тероризъм
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem