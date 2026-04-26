Зеленски отбеляза годишнината в Чернобил, обивни Русия в ядрен тероризъм

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отбеляза годишнината от аварията и ядрената катастрофа в Чернобил.

"Преди четиридесет години светът се сблъска с една от най-големите ядрени катастрофи – четвъртият реактор на Чернобилската атомна електроцентрала експлодира. Изпуснато е значително количество радиоактивен материал. Стотици хиляди хора се борят с последствията от тази трагедия от години", припомни Зеленски със съобщение в Х.

Forty years ago, the world faced one of the largest nuclear disasters – the fourth reactor of the Chornobyl Nuclear Power Plant exploded. A significant amount of radioactive material was released. Hundreds of thousands of people have been dealing with the consequences of that… pic.twitter.com/oGNrShuo14 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2026

"За да се ограничи радиацията, над разрушения реактор е построен саркофаг. По-късно повече от 40 държави го обграждат с Новия безопасен конфайнмент, за да предотвратят по-нататъшни бедствия.

Тези две структури предпазват от радиоактивни изпускания и замърсяване. Тяхната поддръжка и защита са в интерес на всички. Но чрез войната си Русия отново довежда света до ръба на причинена от човека катастрофа – руско-ирански "шахеди“ редовно прелитат над централата, а един от тях удари конфайнмента миналата година", се казва още в изявлението на украинският президент.

"Светът не трябва да позволява този ядрен тероризъм да продължи и най-добрият начин е да принуди Русия да спре безразсъдните си атаки. Спомняме си всички, които дадоха живота си, докато се справяха с последствията от тази трагедия. Нека всички жертви на Чернобилската катастрофа почиват в мир", добавя Зеленски.