Арестуваха будистки монаси на летище в Шри Ланка, пренасяли 110 кг канабис

Двадесет и двама монаси бяха арестувани на летище в Шри Ланка, след като властите откриха 110 кг канабис, скрит в багажа им, съобщава BBC.

Митнически служители съобщиха, че при пристигането си в столицата Коломбо в събота при всеки монах е намерено около 5 кг куш - особено силна форма на наркотика - скрит в "фалшиви стени“ в багажа.

Монасите, които са били предимно студенти, са се завръщали от Тайланд, след като са били "почерпени" с четиридневна почивка с изцяло платени разходи от неназован спонсор, когато са били задържани.

23-ият монах, за когото се смята, че е организирал пътуването, е арестуван в предградие на Коломбо, съобщи полицията пред BBC Sinhala.

Според действащия говорител на полицията, монахът, който не се е присъединил към пътуването, е казал на другите монаси, че "тези пакети са дарение“ и че ще дойде ван, за да ги вземе.

Sri Lankan monks arrive at court after their arrest in Negombo. Twenty-two monks returning from a holiday in Thailand were arrested at a Sri Lankan airport with 110 kilogrammes (242 pounds) of cannabis hidden in their luggage. 📸 Ishara S. Kodikara — AFP News Agency (@AFP) April 27, 2026

Бюрото за борба с наркотиците на полицията на Шри Ланка откри снимки и видеоклипове на мобилните телефони на някои от монасите, които са били от храмове в цяла Шри Ланка, на които се вижда как се наслаждават на почивката си, облечени в ежедневни дрехи.

22-мата монаси бяха задържани в ареста за седем дни за допълнителен разпит, след като се явиха в съда в неделя.

Полицията по-късно заяви, че монасите най-вероятно не знаели какво пренасят. Наркотиците са били открити сред училищни пособия и сладкиши.

Смята се, че това е първият път, когато група монаси са арестувани по подозрение за контрабанда на наркотици в страната през летището.