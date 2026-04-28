СЗО предупреждава: Светът изостава в борбата срещу хепатита

Напредъкът е бавен и неравномерен, каза Тедрос Аданом Гебрейесус

28.04.2026 | 20:30 ч. 1
Reuters

Световната здравна организация заяви, че борбата с елиминирането на хепатит върви бавно, въпреки наличието на средства за справяне със заболяването, което отнема живота на над един милион души годишно.

По данни на СЗО вирусните хепатити B и C - отговорни за 95% от смъртните случаи, свързани с болестта - са причинили 1,34 милиона смъртни случая през 2024 г. Всяка година се регистрират над 1,8 милиона нови инфекции, съобщава АФП.

“Напредъкът е твърде бавен и неравномерен. Много хора остават недиагностицирани и нелекувани поради стигма, слаби здравни системи и неравен достъп до грижи. Разполагаме с инструментите да елиминираме хепатита като заплаха за общественото здраве, но е необходимо спешно разширяване на превенцията, диагностиката и лечението“, заяви генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус.

Хепатитът представлява възпаление на черния дроб, причинено от различни вируси или други фактори, което може да доведе до тежки увреждания, включително рак. Съществуват пет основни вида хепатит, като B и C са сред най-смъртоносните.

В глобалния доклад за хепатита за 2026 г. СЗО изчислява, че през 2024 г. около 287 милиона души са живели с хроничен хепатит B или C.

От приблизително 240 милиона души с хроничен хепатит B по-малко от 5% са получавали лечение.
Само 20% от хората с хепатит C са били лекувани от 2015 г. насам.

В Африка – регионът с най-тежко разпространение на хепатит B - едва 17% от новородените са получили ваксина при раждане през 2024 година. / БГНЕС

СЗО хепатит лечение Тедрос Аданом Гебрейесус.
