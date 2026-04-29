Мъж нападна и намушка с нож двама евреи в Лондон

Британската полиция арестува мъж, след като двама души бяха намушкани в Голдърс Грийн – квартал в северната част на Лондон с голяма еврейска общност, съобщи организация за защита на еврейската общност "Шомром", цитирана от Ройтерс.

Според изявление на организацията в "Екс" мъж е бил забелязан да тича с нож и да се опитва да намушка хора от еврейската общност. Служители на "Шомром" са го задържали. Пристигналите по-късно полицаи са използвали електрошок, добави групата.

Британският премиер Киър Стармър определи инцидента като "изключително тревожен".

Стармър заяви пред депутатите в парламента, че полицията води разследване и "всички ние трябва да бъдем абсолютно категорични в решимостта си да се справим с подобни престъпления, каквито напоследък виждаме твърде често".

Кметът на Лондон Садик Хан осъди нападението и потвърди, че полицията е арестувала лице във връзка с инцидента.

"В Голдърс Грийн беше извършено ужасяващо нападение срещу двама евреи от Лондон. Полицията извърши арест и бих искал да благодаря на всички служби за спешна помощ и на героичните доброволци за бързата им реакция. Еврейската общност в Лондон е била мишена на поредица от шокиращи антисемитски нападения. В обществото не трябва да има абсолютно никакво място за антисемитизъм", написа Хан в публикация в X.

Инцидентът се случва на фона на поредица от палежи на синагоги и общински обекти в северната част на Лондон през последните седмици. При първата атака в края на март бяха подпалени четири линейки, принадлежащи на "Хацола".

Последваха и други инциденти, сред които нападение срещу синагогата "Кентън Юнайтед" в Хароу, както и срещу помещенията на еврейска благотворителна организация. Миналата седмица беше нападната Синагогата "Финчли Реформ".