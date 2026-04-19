19.04.2026 | 15:30 ч.
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Пробваха за пореден опит да запалят синагога в Лондон на фона на поредица сходни случаи през последните седмици, съобщи Пи Ей Мидия/ДПА. 

През изминалия месец в района са регистрирани няколко случая на палежи или опити за палеж, насочени срещу обекти, свързани с еврейската общност.

Инцидентът в синагогата "Кентън Юнайтед" в квартал Хароу вчера е причинил незначителни щети в едно от помещенията, няма пострадали и няма сериозни поражения по сградата, съобщи организацията "Комюнити Секюрити Тръст".

Говорител на организацията заяви, че това е поредният опит за палеж на синагога в Северен Лондон, след подобни случаи, засегнали еврейската общност в районите Финчли, Голдърс Грийн и Хендън.

"Благодарим на лондонската полиция и на пожарната служба за бързата реакция, както и за усилията им да защитят евреите", посочи организацията, като допълни, че оказва съдействие на засегнатия обект и работи в тясно сътрудничество с полицията, която разследва случая и издирва извършителите.

Тагове:

лондон синагога
