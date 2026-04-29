Мъск за AI: Може да ни направи проспериращи, но и да ни убие като Терминатор

Милиардерът и основател на Tesla и SpaceX Илон Мъск говори за бъдещето в развитието на изкуствения интелект.

Във вторник Илон Мъск се яви в калифорнийски съд, като алармира за изкуствения интелект, за чието разработване самият той е допринесъл, като нещо, способно да унищожи човешката цивилизация. Неговата цел: OpenAI, фирмата, която той е съосновател преди десетилетие и която сега иска да разруши в сегашния ѝ вид.

Мъск съди OpenAI, заедно с главния изпълнителен директор Сам Алтман и президента Грег Брокман, в Окръжния съд на Съединените щати за Северния окръг на Калифорния, като иска обезщетение от 130 милиарда долара.

Той също така желае фирмата да бъде реформирана като организация с нестопанска цел, като Алтман и Брокман бъдат лишени от позициите си в борда на директорите.

Elon Musk on AI during the OpenAI trial: "It (AI) could make us more prosperous, but it could also kill us all. We want to be in a Gene Roddenberry movie, like Star Trek, not so much a James Cameron movie, like Terminator. He then elaborated by comparing AI training to almost… pic.twitter.com/87qfxCg7jY — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) April 29, 2026

"ИИ може да ни направи по-проспериращи, но може и да ни убие всички. Искаме да бъдем във филм на Джийн Родънбери, като "Стар Трек“, а не толкова във филм на Джеймс Камерън, като "Терминатор“, написа след това Мъск в социалната мрежа Х.

След това предприемачът сравни обучението за ИИ като с отглеждането на дете.

"Все едно да имате много умно дете - в края на краищата, когато детето порасне, не можете наистина да го контролирате, но можете да се опитате да му внушите правилните ценности. Честност, почтеност, грижа за човечеството – да бъдеш добър, по същество", каза още Мъск.

Във филма "Терминаторът" система с изкуствен интелект, наречена Скайнет, става самоосъзната, възприема човечеството като заплаха и започва ядрена война, опитвайки се да унищожи всички хора. Оцелелите хора се борят срещу машините убийци.

Във вселената на "Стар Трек" хората са създали общество без пари, глад или война на Земята. Роботите и компютрите помагат за изследване на космоса, лечение на болести и ставане на по-добри, припомня "Ведомости".

През февруари SpaceX обяви придобиването на стартъпа за изкуствен интелект xAI. CNN съобщи, че сливането може да се разглежда като демонстрация на нуждата на стартъпа от капитал, за да се конкурира в бързо развиваща се област, и като доказателство за значението на технологията за бъдещите космически изследвания. Впоследствие Мъск обяви съкращения в xAI като част от реорганизация за подобряване на скоростта на изпълнение на задачите на компанията.