Да се готвим ли за "Големия срив": Учените предсказаха кога ще свърши Вселената

Учените са предсказали точно кога ще свърши Вселената и това е с трилиони години по-рано, отколкото се смяташе първоначално.

Досега се смяташе, че Вселената ще претърпи постепенна "топлинна смърт“ след трилиони години, но учените от Международния физически център Доностия сега предсказват, че Вселената ще стигне до драматичен край много по-рано.

Според техните симулации, целият космос ще достигне края на живота си точно 33,3 милиарда години след Големия взрив.

Като се има предвид, че Вселената в момента е на 13,8 милиарда години, това ни оставя с малко по-малко от 20 милиарда години преди Страшния съд.

По време на така наречения "Голям срив“, текущото разширяване на Вселената ще се обърне и галактиките, звездите и планетите ще се сринат към една точка. Когато това се случи, Земята и всичко останало, което съществува, ще бъдат силно смачкани и погълнати от черни дупки.

"В крайна сметка е правдоподобно Вселената да завършва с гигантски черни дупки", пишат авторите в новата си статия, която предстои да бъде публикувана.

Два сценария за край

Учените обикновено вярват, че има два начина, по които Вселената може да свърши – или тя продължава да се разширява, докато се превърне в замръзнала празнота, или се срива в огнен сблъсък.

Кой от тези два начина ще се сбъдне, зависи до голяма степен от силата на "тъмната енергия“ – мистериозната сила, която разделя Вселената.

Доскоро астрономите смятаха, че стойността на тъмната енергия е универсална константа, която ще гарантира, че разширяването на Вселената ще продължи да се ускорява.

Нови измервания от Инструмента за изследване на тъмната енергия (DESI) обаче показват, че това не е така.

Тази масивна карта от 47 милиона галактики направи шокиращото откритие, че тъмната енергия не е константа, а всъщност се променя с течение на времето.

Ако е вярно, това означава, че безмилостното разширяване на Вселената може да се забави и дори да се обърне, прибирайки материята обратно като превъртане назад на Големия взрив.

За да видят кога това може да се случи, изследователите са разгледали модел за тъмната материя, който може да обясни как тя може да се променя с течение на времето.

Според тази гледна точка, тъмната енергия се създава чрез комбиниране на много лека форма на тъмна материя, наречена аксионно поле, и фиксирано фоново разширение, вградено в структурата на пространство-времето, наречено космологична константа.

Изследователите приложили този модел, известен като модел на аксионната тъмна енергия (aDE), към данните от проучването DESI и установили, че той може да обясни всичко, което учените са наблюдавали за Вселената.

Те обаче открили също, че тази форма на тъмна енергия неизбежно води до Голямото схващане.

След като Вселената се разшири над определен размер, взаимодействието между аксионното поле и космологичната константа я придърпва обратно. Това обратно разширяване ще продължи, докато цялата Вселена не бъде смачкана обратно в една единствена точка материя, известна като сингулярност, точно както е било преди Големия взрив.

С обръщането на ускорението, изследователите казват, че материята ще бъде "стисната заедно“.

Водещият автор д-р Хоанг Нян Луу и неговите съавтори казват, че това ще "ускори образуването на черни дупки, по-специално сливането на черни дупки“.

"Тъй като Вселената се свива, човек може да си представи, че материята се притиска заедно, за да образува гигантска черна дупка, която от своя страна екранира/скрива сингулярността на схващането", споделя ученият.

От положителната страна, изследователите посочват, че това може да няма огромно значение за бъдещите жители на Земята.

Д-р Луу пише: "На локално ниво се прогнозира, че евентуалният сблъсък на нашия Млечен път с най-големия му съсед, галактиката Андромеда, ще се случи след около четири до десет милиарда години. Интересно е да се преоцени времето на техния сблъсък (или липса на сблъсък) преди големия сблъсък".

Въпреки това, както признават д-р Луу и неговите съавтори, бъдещето на нашата Вселена далеч не е сигурно.

Наблюденията от последното проучване на Вселената на DESI едва сега са събрани и учените ще се нуждаят от време, за да проверят данните.

Първите статии за наблюденията на DESI не се очакват до следващата година, което би трябвало да помогне да се потвърди дали тъмната енергия наистина се променя или не.

По същия начин, учените ще трябва да съберат много повече данни за Вселената, преди да можем да потвърдим дали aDE моделът е правилен.

"Очаква се повече и по-добри данни в близко бъдеще и aDE моделът ще бъде стриктно тестван. Ако бъде потвърдено, параметрите на aDE модела – и продължителността на живота на Вселената – ще бъдат определени по-точно", пиеш д-р Луу.