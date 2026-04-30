Найджъл Фараж призна, получил е 5 млн. паунда личен подарък от криптомилиардер

Във Великобритания политикът Найджъл Фараж призна, че е приел 5 милиона паунда от криптомилиардер, като сумата е била предназначена "да го осигури до края на живота".

Лидерът на “Реформирай Обединеното кралство“ не е разкривал досега този голям личен подарък от Кристофър Харбърн, предаде кореспондентът на БНР.

По всичко изглежда, че Найджъл Фараж е нарушил парламентарните правила, като не е докладвал парите от живеещия в Тайланд Кристофър Харбърн, които е получил, преди да бъде избран за депупат през 2024 г.

Депутатите са задължени да докладват финансови облаги, които са получили през 12-те месеца преди датата на изборите в рамките на един месец след избирането си. Консервативната партия заяви, че е докладвала за Фарж на комисаря по парламентарните стандарти за разследване.

Огромният финансов подарък, за който първо съобщи “Гардиън“, подчертава степента на влияние на Харбърн в британската политика, въпреки че той живее в Тайланд през последните 20 години, коментира "Файненшъл таймс".

Харбърн е дарил общо 10 милиона паунда на партията на Фараж за Брекзит преди и след общите избори през 2019 г. - пари, които позволиха на Фараж да окаже силен натиск върху правителството напълно да напусне ЕС. След това милиардерът дари 12 милиона паунда на “реформаторите“ миналата година, което го направи един от най-големите дарители в британската политическа история.