С 11% е поскъпнало новото строителство в София за година

Сред големите градове на страната жилищата ново строителство са поскъпнали най-много в столицата - с 11,3% за година, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). При старото строителство най-голямото покачване на цените е във Варна - с 23,4 на сто.

Стара Загора се изкачва на първо място сред големите градове в страната с над 120 хил. жители в класацията за най-бързо общо поскъпване на жилищата през четвъртото тримесечие на миналата година. Преди това две поредни тримесечия Варна беше начело на класацията, след като преди това първото място беше за Русе. Преди това начело в класацията отново беше Варна, а преди това беше Стара Загора. През четвъртото тримесечие на миналата годината цените на апартаментите и къщите в Стара Загора са с 19,8% по-високи спрямо същия период на предходната година. Поскъпването на новото строителство в Стара Загора е с 10,5% за година, а повишението на цените на старото строителство е с 23,3%.

Поскъпването на имотите в повечето от останалите пет големи града с над 120 хил. жители също е значително

Покачването на цените на жилищата в София, Варна и Бургас е много близко. Това показва, че търсенето на имоти е много активно в големите градове на страната.

На второ място по общо поскъпване на къщите и апартаментите е Варна с ръст от 15,1% за година. Второто място на града се дължи на повишението на цените на старите апартаменти с 23,4%, което нарежда града на първо място по този показател. При новото строителство няма съществени промени в цените. Тези данни на НСИ не включват продажбите в курортни комплекси. Варна е градът с най-голяма разлика между движението на цените на новото и старото строителство.

На трето място след Стара Загора и Варна по общо покачване на цените на жилищата е Бургас с 13,1% за година, показват данните на НСИ. В Бургас цените на съществуващите апартаменти и къщи са нараснали със 17,6% за година, а поскъпването на новото строителство е със 7,3%, пише "Труд"

На четвърто място по поскъпване на имотите за година е София с общ ръст на цените с 12,7%, показват данните на НСИ. Поскъпването на жилищата старо строителство в столицата е с 14 на сто за година, а повишението на цените на новото строителство е с 11,3 на сто. София е градът с най-малка разлика между движението на цените на ново и старо строителство. Което показва, че има голямо търсене и на двата типа апартаменти.

Петото място в класацията е за Пловдив. Имотите в града под тепетата са поскъпнали с 8,6% за година. При старото строителство поскъпването е с 16,8 на сто за година, а при новите имоти почти няма промяна в цените. Поскъпването на новите апартаменти до голяма степен зависи от това какви жилища излизат на пазара - дали са в луксозна сграда или по-обикновена кооперация.

На шеста позиция е Русе с общо повишение на цените на къщите и апартаментите с 4,4% за година. От националната статистика не са обявили данни за поскъпването на новото строителство в крайдунавския град, но цените на съществуващите жилища са нараснали с 5,2%.

В шестте най-големи града в страната покачването на цените на съществуващите къщи и апартаменти е по-голямо отколкото на новите

През 2020 г. във всички големи градове на страната старото строителство се представи по-добре по отношение на движението на цените. След това ситуацията се промени и имаше градове, в които поскъпването на новото строителство е по-голямо отколкото на съществуващите апартаменти. Последните данни на НСИ отново показват по-голямо поскъпване на старите имоти.

Общо за страната жилищните имоти са поскъпнали с 12,6% за година, показват данните на НСИ. При новите ръстът в цените е с 9%, а при съществуващите - с 15%. Поскъпването и на новите, и на старите имоти показва наличието на голямо търсене на пазара.

Само в рамките на четвъртото тримесечие на миналата година лидер по поскъпване е Стара Загора с общо повишение на цените на имотите със 7,2%. През тримесечието новите жилища най-много са поскъпнали в Стара Загора - с 9,6%, а при старото строителство най-голямо е покачването на цените в Бургас - със 7,7 на сто.