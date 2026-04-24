Пентагонът плаши страните от НАТО, иска отстраняване на Испания от алианса

Пентагонът проучва начини САЩ да накажат страните от НАТО за това, че не са подкрепили войната в Иран, включително преразглеждане на претенциите на Обединеното кралство за Фолкландските острови и отстраняване на Испания от алианса.

Вариантите са подробно описани в имейл, изразяващ разочарование от предполагаемото нежелание или отказ на някои съюзници да предоставят на Вашингтон достъп, бази и права за прелитане - известни като ABO - за войната в Иран, каза американски служител пред Ройтерс.

Преоценка на дипломатическата подкрепа

В имейла се посочва, че ABO е "просто абсолютната базова линия за НАТО“, според служителя, който добави, че вариантите циркулират на високо ниво в Пентагона.

Меморандумът включва и опция за преоценка на дипломатическата подкрепа на САЩ за дългогодишни европейски "имперски владения“, като например Фолкландските острови близо до Аржентина.

Уебсайтът на Държавния департамент посочва, че островите се администрират от Обединеното кралство, но все още са обект на претенции от Аржентина, чийто либертариански президент Хавиер Милей е съюзник на Тръмп.

Великобритания и Аржентина водиха кратка война през 1982 г. за островите, след като Аржентина направи неуспешен опит да ги завземе. Около 650 аржентински войници и 255 британски войници загинаха, преди Аржентина да се предаде.

Доналд Тръмп многократно е напада и критикува премиера Киър Стармър, наричайки го страхливец заради нежеланието му да се присъедини към войната на САЩ с Иран, казвайки, че той "не е Уинстън Чърчил“ и описвайки британските самолетоносачи като "играчки“.

Великобритания първоначално не е удовлетворила искане на САЩ да позволи на самолетите си да атакуват Иран от две британски бази, но по-късно се е съгласила да позволи отбранителни мисии, насочени към защита на жителите на региона, включително британски граждани, на фона на иранския ответен удар.

Отстраняване на "трудните държави"

Един от вариантите в имейла предвижда отстраняване на "трудни“ държави от важни или престижни позиции в НАТО, каза служителят.

Президентът на САЩ остро критикува съюзниците от НАТО за това, че не са изпратили своите военноморски сили, за да помогнат за отварянето на Ормузкия проток, който беше затворен за глобално корабоплаване след началото на въздушната война на 28 февруари.

Републиканецът също така заяви, че обмисля оттегляне от алианса.

"Не бихте ли го направили, ако бяхте на мое място?“, попита Тръмп пред Ройтерс в интервю от 1 април, в отговор на въпрос дали оттеглянето на САЩ от НАТО е възможно.

Но имейлът не предполага, че Съединените щати ще го направят, каза служителят. В него също така не се предлага затваряне на бази в Европа.

Служителят обаче отказа да каже дали опциите включват широко очаквано изтегляне на някои сили от Европа от страна на САЩ.

Помолен за коментар по имейла, прессекретарят на Пентагона Кингсли Уилсън отговори: "Както каза президентът Тръмп, въпреки всичко, което Съединените щати направиха за нашите съюзници от НАТО, те не бяха до нас.

"Военното министерство ще гарантира, че президентът разполага с надеждни възможности, за да гарантира, че нашите съюзници вече не са хартиени тигри и вместо това ще изпълнят своята част. Нямаме допълнителни коментари относно вътрешни обсъждания в този смисъл“, каза Уилсън.

Войната между САЩ и Израел с Иран повдигна сериозни въпроси относно бъдещето на 76-годишния блок и предизвика безпрецедентна загриженост, че САЩ може да не се притекат на помощ на европейските съюзници, ако те бъдат нападнати, казват анализатори и дипломати.

Великобритания, Франция и други твърдят, че присъединяването към военноморската блокада на САЩ би било равносилно на влизане във войната, но че те биха били готови да помогнат за запазването на пролива отворен, след като има трайно прекратяване на огъня или конфликтът приключи.

Разочарование и от Испания

Но служители на администрацията на Тръмп подчертаха, че НАТО не може да бъде еднопосочна улица.

Те изразиха разочарование от Испания, където социалистическото ръководство заяви, че няма да позволи базите или въздушното му пространство да бъдат използвани за атака срещу Иран. Съединените щати имат две важни военни бази в Испания: военноморска база Рота и военновъздушна база Морон.

Политическите варианти, очертани в имейла, биха имали за цел да изпратят силен сигнал до съюзниците от НАТО с цел "намаляване на чувството за привилегированост от страна на европейците“, каза служителят, обобщавайки имейла.

Възможността за отстраняване на Испания от алианса би имала ограничен ефект върху военните операции на САЩ, но значително символично въздействие, твърди се в имейла.

Служителят не разкри как Съединените щати биха могли да се опитат да премахнат Испания от алианса.

В обръщение към репортери в Пентагона по-рано този месец, министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че "много неща са разкрити“ от войната с Иран, отбелязвайки, че ракетите с по-голям обсег на Иран не могат да достигнат Съединените щати, но могат да достигнат Европа.

Отговаряйки на въпроси на репортери в Овалния кабинет в четвъртък, Тръмп заяви, че войната има за цел да предотврати "ядрен холокост“ от страна на Иран в големи европейски градове като Лондон.

"Мисля, че няма нищо по-лошо от ядрено оръжие, което унищожи един от вашите градове, два от вашите градове или три. Мисля, че няма нищо по-лошо от ядрено оръжие, което ще унищожи Близкия изток, включително Израел. Мисля, че няма нищо по-лошо от това Европа да бъде атакувана от хора, които вече имат ракети, достигащи до Европа", каза преди време Тръмп.