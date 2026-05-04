Джими Кимъл се подигра и със здравето на Руди Джулиани

Дни преди Руди Джулиани да бъде хоспитализиран, комикът Джими Кимъл се подигра и с него, казвайки, че бившият кмет на Ню Йорк е “излязъл от гроба”, за да вземе отношение по скандала с Мелания. Преди седмица комикът оприличи първата дама на САЩ като “сияеща вдовица”.

58-годишният Кимъл отговаряше на негативната реакция на друга шега, която той направи преди вечерята на кореспондентите от Белия дом във вторник, когато нападна 81-годишния Джулиани.

"И така, снощи кметът на Америка Руди Джулиани се изправи от гроба, за да се изкаже по продължаващата драма, свързана с мен“, каза комикът, водещ на "Jimmy Kimmel Live!“.

Неприлични нападки

Кимъл също така остро попита дали бившият кандидат за президент от Републиканската партия има някой близък до себе си, който да му помогне в момент на нужда.

"Има ли този човек членове на семейството, които могат да дойдат да го вземат?", попита Кимъл.

След това той пусна клип, в който Джулиани казва в подкаста си, че Кимъл е "едно от най-неприятните човешки същества в тази страна".

Когато публиката започна да освирква забележките на Джулиани, Кимъл отговори: "Трябва да кажа, че е болно да бъдеш наречен неприятен от човек, който си е пръднал пред дъщерята на Борат".

Въпреки това Кимъл продължи да пуска клипа от подкаста на Джулиани, излъчван на живо.

"Кимъл се преструваше, че е домакин на вечерята на кореспондентите от Белия дом, което мисля, че е направил веднъж, не знам. Това би трябвало да е комик. Той е като некомпетентен идиот", каза Джулиани по адрес на Кимъл, който все пак се засмя на коментарите на Джулиани.

Четири дни след атаките на Кимъл по адрес на Джулиани, бившият кмет на Ню Йорк беше откаран по спешност в билница.

"Кметът Джулиани е боец, който се е изправил пред всяко предизвикателство в живота си с непоколебима сила и се бори със същото ниво на сила и сега. Молим ви да се присъедините към нас в молитва за кмета на Америка - Руди Джулиани“, каза говорителят Тед Гудман.

Остава неясно защо 81-годишният е бил хоспитализиран във Флорида.

Преди да бъде хоспитализиран, Джулиани е кашлял лошо, а това се вижда и от последното му предаване на живо от петък вечерта, излъчено във Фейсбук.

"Гласът ми е малко нестабилен, така че няма да мога да говоря толкова силно, колкото обикновено", извини се в началото Джулиани.

Междувременно Кимъл продължава да е критикуван заради шегата си за Първата дама, която дойде само дни преди предполагаемият стрелец Коул Томас Алън, 31 г., да открие огън на вечерята на кореспондентите в Белия дом при очевиден опит за покушение.

Мелания отговори, като остро разкритикува "омразната и насилствена реторика на Кимъл“, която тя твърди, че е "целенасочена да раздели страната ни“.

"Монологът му за моето семейство не е комедия - думите му са разяждащи и задълбочават политическата болест в Америка“, написа първата дама в понеделник сутринта.

Мелания Тръмп призова ABC да "заеме позиция“ срещу Кимъл, докато президентът отиде по-далеч, като каза, че той трябва да бъде "незабавно уволнен“.

От своя гледна точка Кимъл твърди, че шегата му се отнася само до "разликата във възрастта“ между Тръмп и съпругата му, а не до покушение.

Той също така осъди опита за стрелба на вечерята на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом, като същевременно изрази съболезнования на всички засегнати.