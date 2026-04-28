Още 23 деца бяха отвлечени в Нигерия

Банди превръщат училищата и сиропиталищата в мишена

28.04.2026 | 08:00 ч. Обновена: 28.04.2026 | 08:03 ч. 1
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Въоръжени нападатели атакуваха сиропиталище в централната част на Нигерия и отвлякоха 23 деца, съобщава Associated Press, позовавайки се на местните власти. По-късно 15 от тях са били спасени.

Нападението е извършено в отдалечен район край Локджа - столицата на щата Коги, се посочва в изявление на щатския комисар Кингсли Феми Фануо.

По думите му съоръжението е функционирало незаконно.

Работи се за безопасното връщане на останалите

До момента никоя групировка не е поела отговорност за атаката.

Властите не дават точна информация за възрастта на отвлечените, но се предполага, че всички са под 12 години.

"Текат интензивни операции по осигуряването на безопасното връщане на осемте жертви и залавяне на извършителите", заяви Фануо.

Отвличанията стават все повече

Отвличането на ученици се утвърждава като един от основните източници на несигурност в най-населената държава в Африка. Според анализатори въоръжените банди все по-често разглеждат училищата и децата като "стратегически" цели, чрез които привличат внимание и натиск.

Нигерия продължава да се сблъсква със сериозна криза в сигурността, особено в северните региони, където въоръжени конфликти и бунтове тлеят вече повече от десетилетие, пише БТА.

