Въоръжени мъже отвлякоха ученици в Нигерия

Въоръжени мъже са отвлекли ученици от средно училище, пътуващи към кандидатстудентски изпити, както и други пътници в щата Бенуе в централна Нигерия, съобщи късно в четвъртък губернаторът на региона, цитиран от Reuters. Това е първият съобщен случай на отвличане на ученици в страната за тази година.

Нападението в щата Бенуе

В Нигерия въоръжени банди и ислямистки бойци често нападат пътници, ученици и жители на селски общности. Засега властите не казват кого подозират за последното отвличане.

Атаката е станала по пътя между Макурди и Отукпо, заяви губернаторът Хиацинт Алия, който определи случилото се като "страхлив акт". Той не уточни колко души са били отвлечени, но местни медии съобщават, че липсват 17 ученици.

Реакцията на властите

"Нападението срещу невинни граждани, особено срещу ученици, които пътуват, за да се явят на изпити, е недопустимо и противоречи на всяка норма на човечност и обществен ред", казва Алия в изявление.

По думите му силите за сигурност вече са започнали операции по издирване и спасяване, като губернаторът е наредил "да не се пестят никакви усилия" за откриването на жертвите.

Продължаващата криза с отвличанията

Масовите отвличания в Нигерия продължават въпреки многократните обещания на властите да предотвратят подобни случаи. Те продължават да разстройват образованието, търговията и пътуванията, а все по-разочаровани местни жители поставят под въпрос ефективността на институциите в справянето със заплахата.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи именно тази несигурност като аргумент, за да заплаши с военни действия заради това, което той определя като преследване на християни в Нигерия. Нигерийското правителство, в което има както християни, така и мюсюлмани, заявява, че несигурността засяга хора и от двете религии.