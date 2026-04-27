Български инженер с ключов принос в мисиите "Артемида" на НАСА

Постиженията на инж. Петко Динев, приложени в мисиите "Артемида 1" и „Артемида 2" на НАСА, са пример за българския принос към съвременните космически проекти, заяви служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, която заедно с българския учен, инженер и предприемач инж. д-р Петко Динев, посети София Тех Парк.
Петко Динев е на посещение в България на 27 и 28 април по покана на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски.
За мен е голяма чест да бъда сред вас днес и да отбележим заедно с постиженията на инж. Динев, неговата работа в областта на оптичните и цифрови образни технологии, намерила приложение в мисиите "Артемида 1" и "Артемида 2" на НАСА, каза министър Нейнски.
Значение за българо-американското сътрудничество и приноса на инж. Динев
Тя изтъкна високите научни постижения на инж. Динев и неговия ценен принос за българо-американското сътрудничество. Неговата визита в България е в контекста на важни годишнини в българо-американските отношения, които отбелязваме заедно през настоящата година, а именно 250-ата годишнина от основаването на САЩ, петата годишнина от обновяването на Споразумението за научно-технологично сътрудничество и 20-ата годишнина от подписването на Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната, подчерта Нейнски. Тя каза, че тези ключови споразумения са приоритетни области на сътрудничеството и представляват солидна основа за стратегическото партньорство между България и САЩ.
По думите на министъра наред със сигурността и отбраната, енергетиката, търговията и инвестициите, образованието и културата, особено значение днес придобиват високите технологии, иновациите, изкуственият интелект, цифровата инфраструктура и космическите технологии.
Огромните възможности на нашата страна в областта на високите технологии
Посещението на инж. Динев в България започва именно в София Тех Парк, който представлява центъра на иновациите в България с глобална значимост, изтъкна външният министър. Тя отбеляза огромните възможности на нашата страна в областта на високите технологии, като суперкомпютъра Discoverer+, българската фабрика за изкуствен интелект Brain++, лабораторията за микро и нанотехнологии, интелигентни и комуникационни инфраструктури. Точно в София Тех Парк започва и пътят на много от най-бързо развиващите се български технологии, каза Надежда Нейнски.
Бъдещето на технологичното развитие
По думите ѝ всички тези факти са ясно доказателство, че България притежава съществен потенциал да засилва ролята си по линия на иновациите и да се утвърждава като активен технологичен партньор и глобален фактор в тези процеси. Страната ни разполага със силни традиции в инженерните науки, конкурентен IT-сектор, подготвени специалисти и нарастваща иновационна екосистема, посочи министърът. Тя отбеляза солидната основа за по-нататъшно сътрудничество със САЩ в области като изкуствения интелект, квантовите компютри, роботиката, автоматизацията, микро-електрониката и технологиите с двойна употреба, космическите технологии, научно-изследователската и развойна дейност.
България като технологичен партньор
Нейнски изрази желанието на страната ни да развиваме близките отношения и сътрудничество със САЩ в областта на новите технологии и иновациите, което е от съществено значение за насърчаване на икономическия растеж и укрепване на конкурентните ни предимства в бързо променящата се глобална среда. Използвайки тези възможности сме готови да работим за изпълнение на съвместни инициативи, които да повишат технологичната устойчивост, увери външният министър.