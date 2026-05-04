Демократите притеснени: Камала Харис готова да участва на президентските избори

Камала Харис явно е забравила за фиаското и лошото представяне срещу Доналд Тръмп от последната президентска надпревара и сякаш е готова отново да се впусне в кампанията за 2028 година.

Евентуалното ѝ завръщане обаче разтревоци бивши помощници в кампанията и дарители, все още са с горчив привкус от поражението ѝ през 2024 година.

Около 24 процента от гласоподавателите на демократите в предварителните избори подкрепят бившия вицепрезидент, като губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм е на второ място с 19 процента, според анкета на Daily Mail/JL Partners, проведена през април. Бившият министър на транспорта Пийт Бътиджидж е на трето място с 12 процента.

Множество демократи и лоялисти на Барак Обама и Джо Байдън изоставиха Харис, след като тя загуби всички колебливи щати и народния вот от президента Доналд Тръмп.

Но някои, които преди се смееха на идеята за завръщане на Харис, сега се притесняват, че тя действително ще опита.

Завръща ли се Харис?

Кандидатирането на Харис за президент отново би било "ужасна идея“, каза един бивш помощник на Харис. Някои, които смятат, че са видели Харис в най-добрата ѝ форма през 2024 г., се притесняват, че политическите ѝ умения не са на ниво и че тя отново ще се провали.

Политическият климат също се е променил, казаха други стратези на Демократическата партия пред Daily Mail, изисквайки безстрашен и пъргав посланик на кампанията като кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани или губернатора на Вирджиния Абигейл Спанбергер.

"Трябва да си нещо като политически атлет, за да успееш в днешната информационна среда. Мисля, че тя се бореше с този модел и ще продължи да се бори в него“, каза друг помощник на Харис.

Един политически стратег на Демократическата партия призна, че ниските очаквания за Харис са нейното "тайно оръжие“, което може да запази президентските ѝ мечти живи.

Харис има репутацията да живее в политически балон, заобиколена само от най-близките си съветници и екип. Това би могло да даде реален импулс на мечтите ѝ за завръщане.

Тя продължава да се представя добре и в други обществени проучвания.

Неотдавнашно проучване сред демократите показа, че тя е силно конкурентна на позицията си срещу губернатора на Калифорния Нюсъм, който е смятан за водещ претендент за президент през 2028 г.

Демократическата подкрепа за Харис като следващ кандидат за президент надхвърли 50 процента, според проучване на Центъра за американски политически изследвания към Харвардския университет и Harris Poll. Нюсъм е на второ място само с 22 процента.

Този резултат от проучването изненада някои стратези на демократите, въпреки че повечето влиятелни фигури в партията не приемат идеята сериозно.

Нюсъм би предпочел да не се кандидатира срещу Харис, съобщават източници пред Daily Mail, тъй като се е опитал да избегне пряка политическа конфронтация с нея в Калифорния. Нюсъм обаче този път не би се оттеглил, тъй като засилва собствената си президентска кампания.

Отминали дни

Един демократ отбеляза, че въпреки че политическите послания на Харис са се засилили, тя не е работила за изграждане на персонал, което сигнализира, че в този момент не е сериозна.

Други бяха скептични, че Харис може да осигури достатъчно подкрепа от донори.

Милиардерът и донор на Харис, Марк Кюбан, попадна в заглавията, след като публично потвърди, че не иска да я вижда да се кандидатира отново.

"Тези дни отминаха“, каза той категорично на скорошно събитие във Вашингтон.

Много други дарители от Демократическата партия чувстват същото, казват стратези на демократите.

"Има общо очакване, особено сред дарителите и конвенционалните партийни хора, които биха искали да видят ново лице“, каза бивш помощник на Харис.

В същото време демократите признават, че тя е единственият предложен кандидат, който всъщност знае какво е да се кандидатира за президент.

"Най-добрият начин да се подготвите да се кандидатирате за президент е вече да сте се кандидатирали за президент преди“, призна бивш помощник на Харис.

Вицепрезидентът на Байдън все е популярна фигура. Харис дори написа мемоари и направи турне и обиколи доста от американските градове.

Когато президентът Доналд Тръмп се качи на сцената на вечерята на кореспондентите от Белия дом, Харис се появяваше в друга бална зала, на повече от 1600 километра разстояние.

"Чувствам се сякаш участвам в битка в полусредна категория“, каза тя, смеейки се на сцената.

Харис посочи, че докато е говорила, медийният елит "вдигал чаша за Доналд Тръмп“ и каза, че е била точно там, където е искала да бъде - вечерята на Фишър Шакълфорд в Литъл Рок, Арканзас.

"Повярвай ми, Арканзас, ти организираш много по-добро парти“, заяви тя.

Харис промени сценария си, след като загуби от президента Тръмп през 2024 г., като зае по-мрачна гледна точка за настоящото състояние на нещата.

Американската мечта сега се усеща като "американски мит“, оплака се тя. Политическата система беше "манипулирана“, "закоравелият елит“ се радваше на рекордни печалби, а президентът беше затънал във "война по избор“ в Близкия изток.

"Тук съм за истински разговор, очевидно“, изкикоти се сухо Харис.

Но не всички я приемат с ентусиазъм.

Харис, която загуби всички колебаещи се щати от президента, очевидно не се отказва от президентските си амбиции.

Влиятелните демократи я наблюдават с удивление, докато я гледат как говори като потенциален кандидат за президент.

"Мисля, че е време за възраждане на американската мечта“, повтори тя в Арканзас, обещавайки "смел дневен ред“ в помощ на работническата класа.

В крайна сметка демократите знаят, че никой не може да спре Харис да преследва амбицията си. Бившият вицепрезидент често говори с млади хора за борбите си с хора, които се опитват да я спрат да се кандидатира за изборна длъжност.