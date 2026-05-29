Кремъл: Пълният отказ от диалог с Русия е най-голямата грешка на ЕС

Това е основната причина за безизходицата в отношенията

29.05.2026 | 11:17 ч. 7
Снимка: БГНЕС/ EPA

Отказът от диалог с Русия е най-голямата грешка на Брюксел и е причината за безизходицата в дипломатическите отношения. Това заяви пред журналисти Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, предава ТАСС.

"Най-голямата глупост, която европейците и хората в Брюксел извършват, е да отхвърлят напълно всякакъв диалог с Русия", каза той. "Но е невъзможно да се решават проблеми и да се обсъждат без диалог. Това е основната причина за безизходицата в отношенията, до която сме стигнали."

Той подчерта, че "никой в ​​Европа все още не е предложил нищо" по отношение на конкретни имена. Той също така отказа да отговори на въпроса как Русия би реагирала, ако бъде направено подобно предложение.

"Считам всякакви спекулативни дискусии за неуместни", добави Песков.

