Русия ще строи атомна централа на Казахстан

Проектът е на стойност 16,5 млрд. долара и ще бъде първата АЕЦ в страната

29.05.2026 | 07:41 ч.
Снимка БГНЕС

Казахстан и Русия подписаха споразумение за изграждането на първата атомна електроцентрала в Казахстан - най-голямата държава в Централна Азия.

Проектът е на стойност около 16,5 милиарда долара и ще бъде частично финансиран чрез руски експортен заем. Централата ще бъде построена в югоизточната част на страната, предаде NOVA.

Президентът на Казахстан определи подписаното споразумение като важна стъпка за енергийното бъдеще на страната и благодари на руския президент за подкрепата. Централата ще разполага с два реактора, а строителството ѝ трябва да започне догодина.

Очаква се първият реактор да заработи в началото на 2034 година

"Пускането в експлоатация на централата ще допринесе значително за енергоснабдяването на казахстанската икономика, като ще спомогне за осигуряването на достъпна и чиста енергия за бизнеса и домакинствата. Бих искал да отбележа, че както се договорихме с президента на Казахстан, не става въпрос просто за изграждане на атомна електроцентрала. Става въпрос за създаване на цяла индустрия, включително образование, обучение на персонал и така нататък", заяви Владимир Путин.

