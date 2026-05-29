Украйна иска от ООН 10 пъти повече ПВО заради руските атаки

Постоянният представител на Украйна в ООН Андрей Мелник призова европейските и американските партньори да увеличат десетократно помощта за противовъздушна отбрана на Украйна.

Той заяви това на заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на ескалацията на руските атаки срещу украинските цивилни, съобщава кореспондентът на Укринформ в Ню Йорк.

"Украйна призовава своите европейски и американски партньори да увеличат помощта си за противовъздушна отбрана поне десетократно. Тревожният нов мащаб на въздушния терор на Русия изисква отговор от съвсем различен мащаб. Трябва по-добре да защитим небето над градовете си и да спасим живота на цивилни“, каза Мелник.

Той също така призова всички държави-членки на ООН да предприемат "решителни едностранни мерки", насочени към лишаване на руската военна машина от финансови ресурси.

"Всяка "вратичка", която остава отворена, всяка санкция, която не е приложена, и всеки източник на приходи, който не е засегнат, позволява на Кремъл да удължи агресивната си война", каза дипломатът.

Мелник отново призова членовете на Съвета за сигурност на ООН да приемат резолюция, изискваща незабавно и безусловно прекратяване на огъня, както и освобождаване на всички военнопленници и всички незаконно задържани цивилни лица по формулата за размяна "всички за всички".

Според пратеника "причината за паниката на Москва е ясна".

"Дълбоките удари на Украйна срещу легитимни военни цели не само променят динамиката на бойното поле. Те неизбежно подкопават икономическата способност на Русия да поддържа престъпната си военна машина", каза той.