Украински дронове удариха Санкт Петербург часове преди откриването на "руския Давос"

Украински дронове се стовариха върху Санкт Петербург късно във вторник, поразявайки инфраструктура и ранявайки няколко души, само часове преди откриването на емблематичния икономически форум на руския президент Владимир Путин в града, съобщава CNN.

Стотици дронове удариха няколко други руски града, като Киев твърди, че е ударил военноморски кораб и други ключови обекти при мащабна атака, достигнала чак до Москва.

Руските противовъздушни отбранителни системи са прихванали и унищожили над 350 украински дрона над райони както близо до границата, така и по-дълбоко в страната, включително Москва, Санкт Петербург и западния град Новгород, според руското Министерство на отбраната. Най-малко 60 дрона са прелетели само над Ленинградска област, съобщиха властите.

Три района на Санкт Петербург са били цел на нощната украинска атака с дронове, според губернатора Александър Беглов. Ударите са ранили няколко души и са повредили инфраструктурни съоръжения в града, който тази седмица е домакин на Международния икономически форум в Санкт Петербург, често наричан версията на Давос на руския президент Владимир Путин.

Володимир Зеленски, украинският президент, потвърди ударите. "Разстоянието от държавната граница на Украйна до този обект на руската петролна индустрия, който обслужва войната, е около 1100 км. Планът на Украйна за дългосрочни санкции се изпълнява точно както е необходимо, за да се доближи мирът“, написа Зеленски в Х.

Our long-range sanctions carried out by the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the State Border Guard Service of Ukraine have yielded good results. Important facilities… pic.twitter.com/esxYMexU8d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026

Давос, но в Русия

В рамиите на икономическия форум се очакваха представители от над 130 държави да се съберат за тридневното събитие, където руският президент по план трябва да произнесе "грандиозна реч".

Очаква се на конференцията да присъства и член на администрацията на Доналд Тръмп, което според Кремъл е първото участие на САЩ във форума от 2017-2018 г. насам.

Междувременно Русия предприе систематичен отговор на украинските атаки. "Бих искал да повторя изявлението на руското външно министерство, че нашият отговор ще бъде систематичен. Той вече е систематичен“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.