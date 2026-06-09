ЕК с нови санкции: Забрана за влизане в ЕС на всички, служили в руската армия след 2022 г.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия представи предложенията за допълнително разширяване на санкциите срещу Русия заради войната в Украйна.

ЕК предлага разширяване на икономическите санкции и въвеждане на забрана за влизане в ЕС на всички, служили в руските въоръжени сили от началото на руското военно нападение срещу украинската страна.

По думите на Фон дер Лайен се предвижда разширяване на списъка за забрана на обслужването на кораби от т. нар. “руски сенчест флот”, налагане на ограничения срещу летища и пристанища, свързани с опитите за заобикаляне на европейските санкции за търговия с руски петрол, както и забрана за продажба на Русия на кораби за пренос на втечнен газ.

Комисията предлага още 30 руски банки, както и финансови дружества в други страни, свързани със сделки с криптовалути, да бъдат добавени в санкционните списъци на ЕС. Предвидени са също ограничения за продажбата на метали, използвани в руското военно производство, както и на дронове, системи за заглушаване на радиочестотния спектър и автомобилни части.

Цената на войната

“Почти всекидневно се будим с новини за руски безразборен обстрел на украинските градове, както и за дронове, навлезли в европейското въздушно пространство”, каза Фон дер Лайен.

“Цената, която Русия и основно руснаците, плащат всеки ден за войната, постоянно расте. Руските граждани скърбят за своите синове, бащи и братя, качеството на живота им се влошава – инфлацията е близо 6 на сто, лихвите са 14,5 на сто, данъците растат. Това е истинската цена на войната на Путин за руските граждани”, обобщи Фон дер Лайен.

Според председателя на ЕК руската икономика рязко се забавя, над 2/3 от стратегическите финансови запаси са изчерпани, приходите от продажбата на енергоносители са спаднали с 40 на сто към началото на тази година.

“Възхищавам се на решимостта на украинците да станат част от ЕС, те правят реформи, докато въздушните удари срещу тях не спират. Те напредват и е време да използваме историческата възможност”, добави Фон дер Лайен.

Тя съобщи, че в следващите дни предстои отварянето на първите преговорни глави за Украйна и Молдова, свързани с присъединяването им към ЕС. / БТА