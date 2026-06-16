Четирима пострадаха при инцидент с туристически автобус в Чехия

Четирима души са ранени леко, след като туристически автобус се блъсна в мост и железопътен надлез в Южна Чехия и остана заклещен под него, предава DPA.
Пострадалите са били прегледани на място от екипи на спешна помощ, съобщиха службите в публикация в X.
Снимки от мястото на инцидента, разпространени от полицията в X, показват, че автобусът е бил твърде висок, за да премине под моста. Покривът на превозното средство е силно деформиран, а няколко прозореца са счупени.
Според полицията шофьорът вероятно е пренебрегнал предупредителните пътни знаци.
Около две дузини пътници са продължили пътуването си от Линц, Австрия, до Чески Крумлов в Южночешка област с друг автобус, осигурен от пожарникарите.
Движението по железопътната линия, която минава по надлеза, временно беше преустановено. Пътят също беше затворен.
Инцидентът е станал в района на Долни Дворище, на около 160 км южно от Прага, близо до границата с Австрия.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.