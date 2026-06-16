Четирима пострадаха при инцидент с туристически автобус в Чехия

Четирима души са ранени леко, след като туристически автобус се блъсна в мост и железопътен надлез в Южна Чехия и остана заклещен под него, предава DPA.

Пострадалите са били прегледани на място от екипи на спешна помощ, съобщиха службите в публикация в X.

Снимки от мястото на инцидента, разпространени от полицията в X, показват, че автобусът е бил твърде висок, за да премине под моста. Покривът на превозното средство е силно деформиран, а няколко прозореца са счупени.

Според полицията шофьорът вероятно е пренебрегнал предупредителните пътни знаци.

Около две дузини пътници са продължили пътуването си от Линц, Австрия, до Чески Крумлов в Южночешка област с друг автобус, осигурен от пожарникарите.

Движението по железопътната линия, която минава по надлеза, временно беше преустановено. Пътят също беше затворен.

Инцидентът е станал в района на Долни Дворище, на около 160 км южно от Прага, близо до границата с Австрия.