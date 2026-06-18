Сериозен технически проблем за F-35: част от американските изтребители не могат да летят

Доклад на Сметната палата на САЩ установи, че процентът на изтребителите F-35, готови за изпълнение на мисии, е спаднал от 67 процента в началото на десетилетието до 44 процента днес.

Въпреки че е най-модерният изтребител в света, флотът от F-35 Lightning II на американските въоръжени сили се сблъсква със сериозни проблеми с оперативната готовност.

Според правителствен доклад флотът от F-35 на САЩ може да разположи на бойното поле само малка част от самолетите си във всеки даден момент. Всъщност само един от всеки четири стелт изтребителя е напълно готов за изпълнение на мисии, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

В началото на юни Сметната палата на САЩ (GAO) публикува доклад относно готовността на стелт изтребителя F-35. Озаглавен „Необходими действия за гарантиране, че актуализираната стратегия ще подобри постоянните предизвикателства пред готовността“, докладът остро критикува програмата F-35, като отбелязва, че въпреки че разходите по нея са се повишили рязко през последните пет години, флотът от F-35 е отбелязал тенденция към понижаване на готовността.

По-конкретно, толкова хвалената степен на готовност за изпълнение на мисии на самолета, процентът от времето, през което самолетът може да изпълнява някоя от възложените му мисии, е спаднала от 67 процента през фискалната 2021 година (FY21) до 44 процента през FY26. Степента на пълна готовност за изпълнение на мисии – процентът от времето, през което самолетът може да изпълнява всички възложени му мисии – е спаднала от 38 процента до 25 процента.

Когато може да лети, F-35 Lightning II е най-модерният изтребител в небето днес.

F-35 и F-22 Raptor са единствените два стелт изтребителя във въоръжените сили на САЩ. Въздушните сили експлоатират повече от 500 F-35A – по-голямата част от над 800-те F-35, които „Локхийд Мартин“ е доставила на всички видове въоръжени сили на САЩ.

Съвместната програмна служба за F-35 (JPO) се опитва да разреши тези проблеми и да повиши процента на готовност за изпълнение на мисии и процента на пълна готовност за изпълнение на мисии на флота. Например, JPO обяви намерението си да отдели допълнителни 13,7 милиарда долара в рамките на актуализираната си стратегия за поддръжка през следващите пет години, или почти 2,75 милиарда долара допълнително на година.

Докладът на GAO обаче поставя под съмнение стратегията за поддръжка на JPO. Например, разчитането на JPO на частния сектор за доставка на допълнителни части и друг материал на стойност над 7 милиарда долара е подозрително, особено предвид продължаващите ограничения в капацитета за производство на ключови части.

Докладът препоръчва Министерството на отбраната да гарантира наличието на планове за намаляване на риска, с които да се справят с повтарящи се проблеми, като достъп до технически данни, производствен капацитет, достъпност и съгласуваност с целите на въоръжените сили.

Докладът предлага Пентагонът и JPO съвместно да разработят и внедрят „система с гаранции за контрол на качеството, която да позволява събирането, генерирането и съхранението на релевантна и качествена информация за показателите за стимулиращите такси и плащанията, както и да гарантира, че процедурите за документиране на промени в договора се спазват“.