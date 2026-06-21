В кадър: 250 000 албанци протестираха срещу курорта, подкрепен от зетя на Тръмп

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Над 250 000 души излязоха по улиците на албанската столица Тирана в една от най-мащабните демонстрации през последните години срещу планиран луксозен туристически комплекс, свързан със семейството на американския президент Доналд Тръмп, предаде AFP.

Недоволството започна в края на май заради проект за хотелски комплекс в защитена природна зона. Той е подкрепян от дъщерята на Тръмп - Иванка Тръмп, и съпруга ѝ Джаред Къшнър.

С времето протестите излязоха извън темата за самия курорт и прераснаха в по-широко недоволство срещу предполагаемата корупция в страната. Демонстрантите вече настояват и за оставката на премиера Еди Рама.

Официални данни за броя на участниците не бяха публикувани, но журналисти определиха съботната демонстрация като най-многолюдната от началото на протестите. Сред участниците имаше и много представители на албанската диаспора, пристигнали специално за шествието.

По време на протеста хората развяваха албански и американски знамена, а във въздуха бяха пуснати червени балони. Част от демонстрантите прожектираха върху сградата на правителството лозунга "Албания не е за продан".

От екопротест до политическо недоволство

Протестиращите обвиняват властите в липса на прозрачност около инвестиционните проекти по крайбрежието. Те заявяват, че ще продължат демонстрациите, докато премиерът Еди Рама не подаде оставка.

Рама отхвърли исканията за оттегляне. Пред партийно събрание той заяви, че няма намерение да напуска поста си. Според него протестите се подхранват не толкова от самия проект, колкото от участието на Къшнър и връзката му със семейството на Тръмп.

Вълната от недоволство започна, след като на плажа край Звернец в защитената зона Вьоса-Нарта се появиха огради с бодлива тел и строителна техника. Районът се намира на около 100 км югозападно от Тирана.

Сблъсъци между местни жители и частни охранители на строителната площадка предизвикаха силна обществена реакция и доведоха до масови демонстрации.

Защитена зона и риск за природата

Планираният курорт, както и друг инвестиционен проект на близкия остров Сазан, се намират в близост до важно място за размножаване на прелетни птици, включително стотици фламинго.

Биологът и еколог Олси Ника заяви по време на протеста, че Вьоса-Нарта и местността Звернец са сред най-ценните природни екосистеми в Албания и значението им далеч надхвърля границите на страната, пише БГНЕС.