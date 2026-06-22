Британците недоволни от Брекзит, по-добрият живот така и не дошъл

До две трети от британските избиратели – от всички политически партии – смятат, че решението на Великобритания да напусне Европейския съюз през 2016 г. е оказало негативно влияние върху страната, показва проучване на Европейския съвет за външни отношения (ЕСВО), цитирано от Ройтерс.

Анкетата, проведена от аналитичния център между 7 и 14 май сред над 2000 души, показва, че две трети от респондентите смятат, че Брекзит е повишил разходите за живот и е навредил на икономиката.

"Десетилетие по-късно британците осъзнават, че надеждите им за по-добър живот извън ЕС не се сбъдват и че Брекзит подкопава способността на Великобритания да се справя с проблемите, които избирателите смятат за най-важни", казва директорът на ЕСВО Марк Ленърд.

От анкетираните 56% смятат, че напускането на ЕС е навредило на борбата с незаконната миграция, на търговията и на административните процедури; 57% вярват, че е намалило възможностите пред младите хора; а също 57% смятат, че е било "грешка" Великобритания да напусне ЕС.

Според ЕСВО три четвърти от британците сега желаят по-тесни отношения с ЕС.

Проучването показва още, че британците предпочитат Европа пред САЩ като партньор в областта на сигурността. Едва 18% възприемат САЩ като съюзник.

Контролът върху миграцията беше ключов акцент в кампанията за Брекзит, но според анкетата 56% от британците смятат, че подходът след напускането е неуспешен и биха подкрепили възстановяване на свободното движение с ЕС в замяна на по-близки търговски отношения.

Друго проучване в 15 държави от ЕС показва, че две трети от европейците биха подкрепили бъдещо завръщане на Великобритания в Съюза, отбелязва ЕСВО.