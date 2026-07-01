Глобяват в Сърбия, ако тирове и камиони не плащат пътни такси чрез ТАG устройство

От днес в Сърбия се прилагат глоби за всички собственици или потребители на тирове и камиони, които не плащат своите пътни такси електронно, използвайки TAG устройства, предава РТС.

Задължението за използване на TAG устройства за товарни превозни средства влезе в сила от 1 януари тази година съгласно Закона за таксите за ползване на обществени блага. Компанията „Пътища на Сърбия“ обяви по-рано, че е взела решение да отложи пълното прилагане на законовите разпоредби до 1 април, за да се осигури преходен период и техническо време за снабдяване на превозвачите с такива устройства. Прилагането на глобите започва от днес.

За неспазване на закона са предвидени глоби от 500 000 динара (4259,29 eвро) до 2 000 000 динара (17 037,16 eвро) за юридически лица, както и от 10 000 динара (85,19 eвро) до 100 000 динара (851,86 eвро) за отговорно лице в рамките на фирма.

Предвидени са и глоби от 10 000 до 500 000 динара за предприемачи, както и от 5 000 (около 43 евро) до 50 000 динара (около 430 евро) за физически лица.

„Пътища на Сърбия“ обявиха по-рано, че единственият редовен начин за плащане на пътни такси за превозни средства от четвърта категория в системата за събиране на пътни такси без бариери (MLFF), действаща в участъка от околовръстния път на Белград, е използването на TAG устройство, регистрирано в уеб платформата Toll4All .

Те също така заявиха, че на всеки, който не плати таксата за околовръстния път на Белград, използвайки TAG устройство, регистрирано в платформата Toll4All, а вместо това използва предплатено или абонаментно TAG устройство, ще бъде издадена фактура за последващо събиране на пътна такса, включваща допълнителни разходи за извънредната процедура.

Допълнителна информация и технически подробности са налични на Потребителския център на „Пътища на Сърбия“, както и на платформата Toll4All.

(Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева)