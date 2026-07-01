Харви Уайнстийн е приет по спешност в болница в Ню Йорк

Харви Уайнстийн е приет в болница със сърдечна недостатъчност, съобщава Los Angeles Times. 74-годишният Уайнстийн "се възстановява и почива" в болница "Белвю" в Ню Йорк, потвърди негов представител.

TMZ съобщи в сряда, че бившият магнат е бил транспортиран в затворническото отделение на болница "Белвю" в Манхатън, след като е изпитал затруднения с дишането. Медията също така съобщи, че Уайнстийн е претърпял сърдечна недостатъчност вследствие на пристъп на пневмония, а лекарите оттогава са поставили опозорения магнат от "Уайнстийн Компани" на интравенозно лечение. Те също така наблюдават сърцето му и му прилагат антибиотици за лечение на пневмонията. Представител на Уайнстийн заяви в сряда пред Deadline, че той ще остане в болницата „поне през следващите няколко седмици“.

Уайнстийн беше задържан в прочутия комплекс „Райкърс Айлънд“ в Ню Йорк,

но базата данни за затворниците на Департамента по изправителните заведения на град Ню Йорк потвърждава, че в момента той е настанен в наскоро откритите терапевтични жилищни единици на болница "Белвю".

Уайнстийн беше осъден през март 2020 г. на 23 години затвор, след като беше признат за виновен в Ню Йорк за извършване на тежко сексуално престъпление и изнасилване от трета степен. Присъдата за сексуално насилие беше отменена през април 2024 г. Бившият холивудски мениджър беше подложен на втори процес в Ню Йорк миналото лято и беше осъден по едно обвинение за сексуално посегателство през 2006 г., но беше оправдан по друго обвинение от същата година. По-рано тази година повторният процес срещу Уайнстийн в Ню Йорк за изнасилване, свързан с твърденията, че е извършил сексуално посегателство над фризьорката и начинаещата актриса Джесика Ман, приключи с обявяване на процеса за невалиден.