САЩ се объркаха за съперника си: Turkey или Türkiye на Световното

В четвъртък вечерта в Лос Анджелис САЩ ще изиграят третия си мач на Световното първенство. Съперникът им е познат, но ще играе под име, което не е. На някои места, включително в голяма част от западните медии, отборът е обозначен с традиционното английско име Turkey. Съвременната турска държава е основана през 1923 г., след падането на Османската империя. В англоговорящия свят тя обикновено е известна с англицизираното си име „Turkey“, пише NYT.

Изданието използва Turkey при създаването на страната, както и когато тя се присъединява към НАТО. Днес NYT продължава да използва това наименование.

Другите езици имат свои собствени имена за страната. На френски – Turquie; на немски – Türkei; на испански – Turquía; а на унгарски – Törökország.

Усилията за преименуване на страната започнаха през последното десетилетие и бяха вдъхновени от президента Реджеп Тайип Ердоган и неговата Партия на справедливостта и развитието (АКП).

По същия начин, по който Германия е Deutschland за германец, а Испания е España за испанец, турците наричат страната си Türkiye. Кампании за популяризиране на „Deutschland“ или „España“ не изглежда да се очертават на хоризонта. Но след инициативата на Ердоган, Türkiye започва да се използва все по-често и извън Турция.

Обединените нации официално промениха името през 2022 г., а Държавният департамент започна да го използва през 2023 г., макар че към момента и двете изписвания фигурират на уебсайта му: Turkey (Türkiye)“.

Но за онези, които не присъстват на сесиите на ООН или не четат редовно документи на Държавния департамент, Световното първенство по футбол може би е било първият им досег с това име. Телевизионните коментатори използват трисричното име по време на мачовете.

Други отбори на Световното първенство имат двойна идентичност.

ФИФА посочва чешкия отбор като Чехия – име, което страната популяризира от около десетилетие, въпреки че мнозина все още я наричат Чешката република. Една по-рядко споменавана причина за промяната на името на Турция е въпросът за една птица от семейство кокошови, родом от Западната полусфера: пуйката.

Турция се появи първа. Това беше име, което векове наред се използваше за обозначаване на Османската империя и е съществувало в различни варианти още в Древна Гърция.

След това думата започва да се използва за птици, внесени от Африка през турска територия, а по-късно и за познатата птица, родом от Новия свят, казва Оксфордският речник на английския език.

И не на всеки турчин му допада тази асоциация. В крайна сметка пуйката не е най-достойната птица в волиерата. А да наречеш някого "пуйка" е далеч по-малко приятелско, отколкото да го наречеш, да речем, "лъв".

Изследване от 2025 г. на Али Фуад Селви за промяната на името на Турция, публикувано в списанието Names, посочва като една от причините за промяната "дълбоко вкоренено етимологично раздразнение, произтичащо от погрешно тълкувана връзка между пуйката (животното) и Турция (страната), което е довело до подигравки и присмиване".

В статията на д-р Селви се отбелязват и "конотационните нюанси, произтичащи от каламбурите, свързани с пуйката".

Турците може би просто искат веднъж завинаги да се отърват от старите детски шеги на английски като: "Hungary ate Turkey in Greece on China".