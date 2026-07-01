"Семейство Симпсън" предсказа и кои ще са финалистите на Мондиал 2026?

Някои хора вярват, че знаят кой ще се изправи на финала на тазгодишното Световно първенство по футбол... заради епизод на "Семейство Симпсън" от 1997 г. Твърдението става популярно в социалните мрежи и мнозина потвърждават, че това е поредният път, в който американският ситком предсказва бъдещето.

Убеждението, че "Семейство Симпсън" може да предсказва бъдещето, се е превърнало в нещо като феномен в поп културата през годините.

Често цитираните успешни предсказания включват президентството на Доналд Тръмп, цензурата на "Давид" на Микеланджело, придобиването на 21st Century Fox от Disney и корупционния скандал с ФИФА през 2015 г.

🚨| The Simpsons predicted a Mexico vs. Portugal World Cup final 20 years ago. Is there even any point in watching this World Cup? It's starting to feel rigged😬 pic.twitter.com/KIVPDnzW3r — Winna F.C. (@WinnaFC) July 1, 2026

Тази година дори имаше публикации, предполагащи, че шоуто е предупреждавало зрителите за острова на Епстийн още през 2000 г.

Сега ново популярно твърдение, циркулиращо в социалните мрежи, твърди, че "Семейство Симпсън" е предсказвало финала на Световното първенство по футбол през 2026 г. в епизод от 1997 г., озаглавен "Семейство Патрони".

В епизод от 9-ти сезон, телевизионна реклама промотира футболен мач, за да се определи "коя нация е най-великата на Земята". В мача Мексико се изправя срещу Португалия, пишат от Euronews.

Мнозина смятат това за доказателство, че горещата серия от предчувствия за реални събития в сериала продължава.

В действителност клипът е истински, но твърдението е фалшиво.

Сегментът в епизода от 1997 г. не споменава 2026 г., нито пък прави препратка към Световното първенство по футбол.

Също така, идентичното твърдение, цитиращо "Семейство Патрони", се разпространяваше по-рано по време на Световните първенства през 2018 и 2022 г. Изглежда, че мачът е набрал по-голяма скорост тази година, просто защото Мексико е една от страните домакини - както и фактът, че текущите програми може да доведат до това двата отбора да се изправят един срещу друг на финала.

В епизода също така няма препратка към Кристиано Роналдо, както мнозина твърдят онлайн... И с основание, тъй като Роналдо е бил на 12 години, когато епизодът е излъчен.

В случай, че се чудите, мачът на "Семейство Симпсън" между Мексико и Португалия е толкова досаден, че тълпата в Спрингфийлд се разбунтува и не се показва победител.

Финалът на Световното първенство по футбол през 2026 г. ще се играе на стадион "МетЛайф" в спортния комплекс "Медоуландс" в Ню Джърси в неделя, 19 юли. Очаквайте хаос онлайн, ако се окаже, че това е Мексико срещу Португалия.