Сърбия се похвали с оръжие, невиждано на Балканите: Това е проблем за целия регион

За съжаление, от дълго време Сърбия и близкият ѝ субект в Босна и Херцеговина, Република Сръбска, са източник на нестабилност в региона.

Ако не друго, това се проявява външно в обтегнати отношения със съседно Косово, блокиране на различни реформаторски усилия в Босна и Херцеговина и "цветни" отношения с Хърватия и Албания (където дори нормалното сътрудничество в рамките на НАТО започва да предизвиква невероятни страхове). Балансиращата политика на ЕС към Русия и Китай също допринася за всичко, пише хърватският военен експерт Игор Табак за Jutarnji list.

Вътрешната ситуация в Сърбия обаче също не беше по-добра. Станахме свидетели на множество избори, на които въпреки нарастващите оплаквания Александър Вучич редовно триумфираше.

Има и случаи на корупция, която е отнела човешки животи, големи публични демонстрации от цялата опозиция (която, изглежда, не може да се доближи до властта по редовни начини), тълпийски конфронтации на публични места, но и общи репресии, които вече не се наблюдават в по-широкия регион.

Всичко това е донякъде компресирано през последните дни. Ситуацията се усложни в началото на юни от особено остър доклад на Европейския парламент за ситуацията в Сърбия, която вече сякаш не се движи към членство в ЕС.

След това, в средата на месеца, дойде разкритието за връзките на самия връх на белградската полиция с мафията и нейните ликвидации, както и демонстрации, които се засилиха отново към края на юни и местния празник Видовдан, днес, 28 юни.

Големи публични събирания също допринесоха за атмосферата. Митингът на управляващата партия се проведе пред сръбския парламент в Белград в събота, 27 юни (където организаторите твърдяха, че са се събрали над 200 000 души, но преброяването по снимките доведе до само 32 500 души), докато митингът на опозицията беше в Кралево.

За да бъде картината пълна обаче, трябва да се отбележи, че Александър Вучич, президент на Сърбия от края на май 2017 г., обяви на гореспоменатата голяма среща в Белград, че планира скоро да подаде оставка.

Това би означавало, че нови президентски избори в Сърбия, вместо да се проведат преди края на май 2027 г., ще бъдат организирани скоро - "най-късно три месеца от началото на невъзможността на президента да действа", или оставката му ще бъде обявена "след няколко седмици".

В тази светлина всички настоящи обстоятелства в Сърбия трябва да се разглеждат в предизборния контекст, независимо от факта, че самият Вучич вече не може да се кандидатира за президент.

Поради това се спекулира интензивно за евентуална "руска маневра", чрез която Ана Бърнабич би могла да стане президент на държавата, докато Вучич би се появил отново на (вече засилената) позиция на министър-председател - позиция, която Александър Вучич вече заемаше от края на април 2014 г. до края на май 2017 г.

Военни въпроси

По отношение на предизборните дейности на Вучич, специално внимание трябва да се обърне на днешното "дрънкане" с оръжия и да се подчертае мащабната военна модернизация, която Република Сърбия осъществява през последните години. Докато по случай Видовдан, разнообразна военна техника можеше първо да се види на показ на военното летище в Батайница, част от нея беше тествана в бойни условия следобед на военния полигон "Пасулянске ливаде" в централна Сърбия.

Основни гости там бяха гореспоменатият президент на Република Сърбия Вучич, както и цялото политическо ръководство на Република Сръбска от съседна Босна и Херцеговина. Преди всичко, трябва да се отбележи, че Сърбия отдавна инвестира интензивно във военните си ресурси и оборудване.

Докато Хърватия се мъчеше да премине границата от 1 милиард долара военен бюджет (миналата година едва достигна 1,78 милиарда долара чист военен бюджет, така че квотата на НАТО от над 2 процента от БВП беше превишена от акробатика с пенсии на ветерани), Сърбия похарчи около 2,53 милиарда долара за тези неща през същата 2025 година. Това е с около 42% повече, разлика, която се забелязва от години.

Трябва да се отбележи, че освен заплатите на професионалния персонал, Сърбия все още не е въвела отново задължителната военна служба (и свързаните с нея разходи), въпреки че подобна стъпка се обмисля през последните десет години. Вучич посочи, че нещо подобно може да влезе в сила през март 2027 г. "за всички мъже и много момичета".

Разбира се, това е особено интересно, когато се вземе предвид, че въвеждането миналата година, а след това и началото на задължителната военна служба в Република Хърватия тази година, често се оправдава с необходимостта да се отговори на подобни инициативи в Сърбия.

През това време Сърбия също видимо насочи по-голямата част от парите си за отбрана към модернизиране на военната си техника - с акцент върху военновъздушните сили, сухопътните сили и речната флотилия там (която се справи почти по-добре там на Дунав, отколкото целият хърватски флот на нашето адриатическо крайбрежие).

Както наскоро заяви Александър Вучич, до края на 2025 г. Сърбия е подписала договори на стойност около 6 милиарда евро за материална модернизация, което е повече от два пъти повече от хърватската модернизация, с която правителството шумно се хвали. Второ, що се отнася до съдържанието на тези договори, те си приличат само на пръв поглед.

От Франция е закупена ескадрила нови изтребители Rafale, което се очаква до 2030 г. Трябва да се отбележи, че това са нови самолети, по-модерни от тези за Хърватия, а сделката е сключена с развитието и свързаното с него сътрудничество на военните индустрии на Сърбия и Франция. Това е точка, от която Република Хърватия изрично се отказа след провала на подобна сделка с Израел през 2019 г.

Ето защо Сърбия очаква, че производството на части за самолетното оръдие GIAT 30 M791 скоро ще започне в завода "Утва" в Панчево, а след определени трансфери на технологии може би и още.

Освен това, в сътрудничество с Русия и Беларус, преди избухването на войната в Украйна, беше комплектована модернизирана ескадрила изтребители МиГ-29. За тях и днес в Батайница са представени обширни пакети оръжия. Сред тях трябва да се отбележат ракетите "въздух-въздух" Р-27ЕР и Р-77, новопридобитите руски телевизионно насочващи ракети Х-29ТЕ, противорадарните ракети Х-31П, руските планируващи бомби КАБ-500Кр и системата за електронна борба МСП-418К.

Освен това, отново можеха да се видят нови китайски авиационни оръжия, споменати в предходните месеци - квазибалистични ракети CM-400AKG/B и крилати бомби LS-6-500-3. Цялото това оборудване, до голяма степен, не е съществувало в бившата СФРЮ досега.

Сърбия също оборудва своя МиГ-29 с новата система TSB 2515 Friend-Fear (IFF) от френската компания Thales, а в Германия бяха закупени допълнителни хеликоптери H-145M (4 за военни и 5 за граждански цели), както и Ми-35M от Русия (4 броя) и Ми-35P от Кипър (11 броя), които бяха представени заедно с оборудването.

Що се отнася до противовъздушната отбрана, френската лека система за противовъздушна отбрана Mistral 3 (която Хърватия също закупи) можеше да се види в Батайница, а след това гамата от подобни активи в Сърбия продължи с допълнително китайско оборудване - системата със среден обсег HQ-17AE и по-евтината система с голям обсег FK-3 (която според съобщенията се планира скоро да бъде допълнена с по-скъпата и по-способна система HQ-9).

Всичко това трябва да се направи на базата на радарните данни на френските системи Thales (3 радара GM403 Alpha с голям обсег и още 7 радара GM200), с връзка, базирана на технологии от Израел (с който Сърбия също развива интензивно индустриално сътрудничество).

Струва си да се споменат обаче допълнителните покупки на смесени системи за противовъздушна отбрана от Русия (две батареи от системата Pancir S1M, в допълнение към вече съществуващата батарея от системата Pancir S1E) - и модерно руско оборудване за електронна война.

Твърди се, че става въпрос за една система 1L269E Красуха-2, три системи 1RL257 Красуха-4, няколко системи Repellent-1 и пасивна система за електронно разузнаване Москва-1, състояща се от три станции 1L265E и две управляващи станции 1L266E.

Последното споменато оборудване беше частично видяно миналата есен на военния парад в Белград и представлява оборудване, което не е било виждано в региона доскоро и което лесно би могло да представлява определен проблем за всички съседи на Република Сърбия.

В допълнение към всичко това бяха представени редица безпилотни системи - както вносни (с особен акцент върху израелския FPV самолет със среден обсег LANIUS-X), така и местни (камикадзе дрон "Mosquito", многоцелеви щурмови самолети "Raven", както и наземната система "Mali Milos" в няколко варианта).

Настоящият сръбски президент Вучич подправи всичко това с обяви за допълнителни международни покупки от Русия, Франция и Китай - с вече спекулации дали Пекин доставя само допълнително противовъздушно оборудване или се планира закупуването на допълнителна ескадрила самолети, бойни или учебни.

Безпрецедентни репресии

И накрая, нека споменем, че въпреки всички усилия за демонстриране на национална сила и единство (политическият митинг на управляващата партия в Белград беше наречен "Сърбия е едно семейство". СНС можеше да влезе в предстоящите избори с листата на "Единна Сърбия", а подобни мотиви доминираха и в базата "Полковник пилот Миленко Павлович" в Батайница) - реалната картина е малко по-различна.

В допълнение към гореспоменатите обществени протести, които не стихват от срутването на навеса на гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., през последните десет дни репресивният апарат на Сърбия отново се активира заради предполагаемото използване на "звукови оръдия" срещу демонстранти в Белград на 15 март 2025 г.

По-специално, през последните седем дни, известният белградски военен анализатор Александър Радич (който впоследствие напусна Сърбия поради заплахи към членове на семейството му) е бил многократно разпитван за експертните си коментари по тази тема, както и многобройни журналисти, адвокати и лидери на опозицията, които твърдят, че властите вероятно са използвали звуково оръдие срещу студентските протестиращи.

Следователно може ясно да се каже, че Република Сърбия със сигурност укрепва военните си сили и видимо се намесва политически в Босна и Херцеговина, третирайки ръководството на Република Сръбска почти като вътрешнополитически играчи.

В същото време има все по-малко загриженост за стандартите на ЕС у дома, където опозицията и критиците са задържани и сплашвани - всичко това в светлината на поредните предсрочни избори, които вероятно ще бъдат силно проблематични отново по отношение на прилагането на основни демократични стандарти.

И, разбира се, вече трябва да очакваме, че предизборната кампания отново ще бъде ожесточена, с многобройни споменавания на "усташи", конспиративни дейности в Хърватия, Албания и Косово, оперативни лица на SOA и други вътрешни и външни врагове.

Опозицията, от друга страна, вероятно отново ще води (вероятно физически насилствена) битка с проблемни избирателни списъци, местни бандити и "временни" избиратели от Република Сръбска.

Авторът на текста е анализатор на портала Obris.org, който публикува и военни анализи в Jutarnja.hr.