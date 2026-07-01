Защо аншоата се превръща в глобален проблем

Световното производство на аншоа е спаднало с до 40% спрямо миналата година, а цените са се повишили с 80% за същия период, достигайки рекордно високо ниво. Недостигът на аншоа, основна съставка в рибното брашно, ще се отрази на световната аквакултура – сектор с годишен оборот от 500 милиарда долара и ще доведе до повишение на цените в супермаркетите. Кризата с аншоа, предизвикана от силно климатично явление "Ел Ниньо", вероятно ще се влоши, преди да се подобри, като се очакват потенциални ценови увеличения за сьомгата и други морски дарове. Една от най-търсените суровини в света в момента е в разгара на огромно сътресение. Може да звучи, сякаш говоря за петрола и блокадата на пролива Хормуз, но ситуацията е дори по-сериозна. Шокът в предлагането е далеч по-голям, както и ценовата реакция: световното производство е спаднало с цели 40% спрямо миналата година; цените са се повишили с 80% за същия период, достигайки рекордно високо ниво, пише Хавиер Блас, колумнист в Bloomberg.

Тази малка рибка може да звучи напълно банално, но нейното значение за световната икономика е далеч по-голямо. Аншоата е в основата на жизненоважна верига за доставки, която поддържа световната аквакултурна индустрия, възлизаща на 500 милиарда долара годишно.

Скоро недостигът може да привлече вниманието на Уолстрийт и централните банки.

Перу е "Саудитска Арабия" на аншоата, годишният му улов, след сушене и смилане, съставлява около 20% от световните запаси от рибно брашно. Добавете улова на съседните Еквадор и Чили и получавате почти една трета от световното производство. И точно в това се крие проблемът.

Тъй като южноамериканският вид анчовета има сравнително кратък жизнен цикъл, популацията му може да нараства и да намалява значително всяка година в зависимост от промените в околната среда. Ключовият фактор е Ел Ниньо – климатичното явление, което редовно затопля водите на Тихия океан в близост до екватора, намалявайки запасите от хранителни вещества и, следователно, от риба. Феноменът се повтаря в приблизителен цикъл от три до пет години, което редовно ограничава производството на рибно брашно. Проблемът е, че Ел Ниньо през 2026 г., което метеорологичните агенции току-що обявиха, се очертава като едно от най-силните в съвременната история, което ще срине улова на аншоа.

В средата на май Перу наложи 15-дневна забрана за риболов на аншоа; по-късно мораториумът беше удължен до 10 юни. След това правителството в Лима шокира риболовния сектор с забрана за неопределен срок. Южноамериканската аншовета е най-голямото в света риболовно стопанство, посветено на един-единствен вид. Забраната предизвика драстичен спад в световното производство на рибно брашно, което според оценки на ръководители от бранша е спаднало с 30% до 40% спрямо миналата година.

Тъй като търсенето от страна на аквакултурния сектор остава силно, цената на рибното брашно на едро почти се удвои през последната година, достигайки рекордно високо ниво от 2 990 долара за метричен тон в края на юни. Вероятно са очаквани и по-нататъшни повишения. С покачването на цените на фуражите аквакултурните компании ще реагират чрез съкращаване на производството, а цената на отглежданите риби и морски дарове ще се повиши през следващата година.

През 1997-1998 г., когато за последен път светът се сблъска с много силно явление „Ел Ниньо“ и, в резултат на това, с недостиг на рибно брашно, аквакултурният сектор съставляваше по-малко от една четвърт от световните доставки на риба. Оттогава насам размерът на сектора е нараснал лавинообразно и днес повече от половината от консумираната в света риба и морски дарове произхожда от ферми, което изисква огромни количества рибно брашно. Същевременно консумацията на риба на глава от населението също е скочила, достигайки 21,3 килограма годишно през 2024 г., в сравнение със средните 14,3 килограма през 90-те години, според данни на Организацията на ООН за прехрана и земеделие.

Кризата с аншоа от 2026 г. напомня за изненадващите начини, по които светът е свързан днес, когато едно метеорологично явление в Перу води до повишаване на цените на рибата в супермаркетите в Европа и другаде.