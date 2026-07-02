Тайните мисии в Русия не са като екшън филми, казва командир от паравоенна група

Саботажните мисии в Русия, подкрепяни от Украйна, не приличат на екшън филми и изискват от оперативните агенти да запазват хладнокръвие под натиск, заяви пред Business Insider военен командир, пряко участвал в тези атаки.

Легионът "Свобода на Русия", паравоенна единица, базирана в Украйна, наскоро разкри тайна мисия, при която, според нея, са били унищожени шест газоразпределителни станции близо до Москва, причинявайки щети за над 6 милиона долара.

Мисията, проведена през зимата от агенти на територията на Русия, е изисквала месеци наред планиране, заяви заместник-командирът на легиона с позивна Цезар в интервю тази седмица.

Такива мисии "не се основават на някакъв героизъм или импровизация", а по-скоро на дисциплина, търпение и внимателна подготовка, каза Цезар, като добави, че планирането е най-важната част, защото руските служби за сигурност винаги наблюдават.

Хората често си представят тайните саботажни мисии като "екшън истории", подхранени от прилив на адреналин.

"Реалността обаче е почти обратната", каза Цезар. "Най-ценното качество е способността да се запази спокойствие, да се следва планът и да се знае кога да се отложи или прекрати операцията, това е, което разделя успеха от провала."

Тайната мисия беше проведена миналата зима,

но Легионът "Свобода на Русия" изчака месеци, преди да разкрие каквито и да било подробности, тъй като отрядът трябваше да изтегли няколко оперативни агенти през границата в Украйна. Ако бяха останали и бяха заловени, те биха могли да получат дълги присъди или нещо по-лошо.

На 22 юни легионът съобщи, че е унищожил шест разпределителни станции, принадлежащи на "Газпром", руската държавна енергийна корпорация. Агентите нанесоха удари по инфраструктурата в регионите на Москва и Твер.

Руският енергиен сектор отдавна е цел на украинските сили като част от усилията да се намалят приходите от износ на петрол. Киев често нарича тази кампания, състояща се предимно от удари с дронове, "санкции с дълъг обсег".

Голяма част от саботажната мисия на легиона е класифицирана. Групата я нарече Torch, каза Цезар, в знак на почит към съюзническото нахлуване в Северна Африка по време на Втората световна война. Това е и символ на руския енергиен сектор.

Планирането започна преди година и включваше месеци на подготовка. Първата стъпка беше събирането на разузнавателна информация за целта. След това легионът проведе оценка на риска, за да определи дали може ефективно да осъществи атаките. Той работи и по идентифицирането на уязвими точки.

Мисията включваше широка мрежа от агенти в цяла Русия, които бяха обучени от разстояние.

Цезар описа мисията като поредица от удари, които „наистина разрушиха инфраструктурата“ и принудиха руските служби за сигурност да мобилизират ресурси, за да предотвратят евентуални допълнителни атаки. Но командирът заяви, че в бъдеще ще има още операции като тази.

Легионът "Свобода на Русия" е сформиран през март 2022 г. от руснаци, които се противопоставят на президента Владимир Путин. Той действа независимо, освен ако не участва в бойни действия или не изпълнява мисии, като в тези случаи преминава под командването на украинската военна разузнавателна служба ГУР.

Легионът извършва саботажни действия в Русия от 2022 г., като изгаря военни превозни средства и самолети, предизвиква катастрофи с логистични влакове и атакува фабрики, наред с други действия.

Цезар заяви, че малки, тайни акции "се провеждат всеки ден"; по-мащабните операции са по-редки. Например, той каза, че спирането на влак не е сложно, но дори и железопътната линия да е извън строя само за няколко часа, това все пак може да затрудни военното напредване на Русия.

А легионът няма намерение да забави темпото.