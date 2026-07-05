Третият етап на Тур дьо Франс ще се проведе без зрители

Властите в департамента Пиренеи-Ориентал не са отменили третия етап от Тур дьо Франс въпреки мащабните пожари в региона. Той обаче ще се проведе без зрители, съобщава АФП, позовавайки се на Пиер Рено, префект на департамента.

"Няма да има рекламен конвой на френска територия. Движението ще бъде ограничено единствено до състезатели и превозни средства, необходими за организацията на състезанието", обяви Пиер Рено на пресконференция. Той също така призова зрителите да не стоят по трасето на състезателите или да се събират на финалната линия. "Много съжалявам, че трябва да обявя това, но този етап от Тур дьо Франс – поне на френска територия – ще се проведе без зрители."

Масиран горски пожар бушува в департамента Пиренеи-Ориентал в югозападна Франция, обхванал над 1600 хектара. Най-малко двама души, включително един пожарникар, са ранени, а властите планират да евакуират приблизително 5000 души, чиито домове са застрашени. На мястото на инцидента са разположени приблизително 800 пожарникари, 200 пожарни коли и девет противопожарни самолета и хеликоптера. Силните ветрове и трудният достъп до обхванатия от пламъци район са предотвратили разпространението на огъня.