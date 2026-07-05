Маникюрът с пайети - най-сладката тенденция този сезон

Ако има една тенденция, която перфектно улавя настроението на лятото, това безспорно е маникюрът с пайети.

Блестящ, игрив и изпълнен с настроение, той превръща ноктите в истински моден аксесоар и вече е сред най-обсъжданите тенденции в света на бюти индустрията.

Вдъхновен от емблематичните миниполи с пайети, този ефектен летен маникюр съчетава ярки цветове, огледален блясък и триизмерни акценти, които моментално привличат погледите.

След като през последните сезони доминираха минималистичните дизайни, млечните нюанси и естественият маникюр, сега модата поема в съвсем различна посока. Маникюрът с пайети е създаден за жените, които не се страхуват да експериментират и искат да внесат повече цвят, настроение и блясък във визията си.

Маникюрът с пайети е сред най-горещите тенденции за лято 2026

Тази година модните тенденции не се ограничават само до дрехите. Всичко, което виждаме на модните подиуми, постепенно намира място и в бюти света.

След като миниполите с пайети отново се завърнаха като хит в дамския гардероб, логичното продължение е същият ефект да се появи и върху ноктите.

Именно така се ражда маникюрът с пайети, който пресъздава визията на блестящите материи чрез десетки малки кръгли пайети, поставени внимателно върху цветна основа и запечатани с ултрагланцов топ лак.

Резултатът е маникюр, който изглежда луксозно, празнично и изключително модерно, без да бъде прекалено натрапчив.

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