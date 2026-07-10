Джей Ло грабва погледите по прозрачна рокля

Дженифър Лопес отново предизвика фурор с визията си. Предни дни 56-годишната певица и актриса присъства на ревю от Седмицата на модата в Париж. И се показа с чудесен тоалет, който определено веднага грабва вниманието.

За събитието звездата избра прозрачна рокля в бежово, която е дълга до земята, с тънки презрамки и дълбоко деколте. Цялата рокля е украсена с малки и симпатични камъчета, бижута, миди, които са шарени и цветни. Така Джей Ло показа, че е в лятно настроение.

Но и демонстрира топ форма. Феновете отбелязват, че годините изобщо не ѝ личат и тя продължава да има гореща визия.

На някои от кадрите изпълнителката е и с бяло пухесто наметало. Тя е с пусната коса на вълни и впечатляващ грим.

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