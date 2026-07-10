Той минава 9650 км на велосипед от Индия до Швеция, за да срещне истинската си любов

Документален филм, на който Приянка Чопра Джонас е изпълнителен продуцент, разказва почти невероятна любовна история, разпростряла се на около 9650 км и през няколко континента.

"Кръговратът на любовта" ("The Cycle of Love"), режисиран от Орландо фон Айнзидел, се развива през 70-те години и проследява историята на П.К. Маханандия - тогава 23-годишен художник от Делхи, който поема на пътешествие от около 9650 км от Индия до Швеция, за да открие истинската любов.

В трейлъра, който излезе на 8 юли преди премиерата на филма в Ню Йорк в Angelika Film Center на 28 август, Маханандия разказва, че когато бил дете, пророчество предсказало, че бъдещата ми съпруга ще дойде от далечна земя.

Любов, започнала с портрет

Маханандия, който казва, че е израснал в бедност, започва да рисува портрети на туристи, за да изкарва пари. Именно тогава среща Лота фон Шедвин.

Според трейлъра Лота му казала, че ще се върне през август. Когато летният месец дошъл и отминал, а тя не се появила, Маханандия решил да вземе съдбата в свои ръце.

"Оставих зад себе си всичко, което познавах", казва той.

След това се качва на велосипед и изминава хиляди километри до Швеция, за да я намери.

Филм за любовта, която не звучи реална - но е

Документалният филм, режисиран от носителя на "Оскар" Орландо фон Айнзидел, включва както самите Маханандия и Лота фон Шедвин, така и актьорски възстановки. Чираг Бенедикт Лобо и Мина Дейл играят по-младите версии на реалните герои в тази история, пише People.

След излизането на трейлъра Приянка Чопра Джонас сподели в Instagram колко силно е обикнала филма и хората в центъра на разказа.

"Когато за първи път чух историята за необикновеното пътешествие на Маханандия през континенти в името на любовта, веднага бях привлечена от нея. Това е една от онези редки, почти невероятни истински истории, които остават с теб дълго след като ги чуеш. Във време, когато историите, стъпили върху истина и оптимизъм, изглеждат особено значими, този филм отправя покана да избягаме, да се свържем и отново да открием радостта от това да се влюбиш в киното... и в самата любов."

Любов, издържала повече от 50 години

Историята на двамата е устояла на времето. През май Маханандия публикува послание към Лота фон Шедвин, своята "любима съпруга", по повод 71-вия ѝ рожден ден, като сподели, че двамата са заедно повече от 50 години.

След премиерата си в САЩ филмът ще излезе и във Великобритания през септември, написа Чопра Джонас.