Сблъсъкът на новите технологии: Защо Великобритания заменя успешните ракети "Метеор"?

Планът за инвестиции в отбраната на Обединеното кралство за 2026 г. отмени планираното подобрение в средата на жизнения цикъл на ракетата „въздух-въздух“ с радарно насочване „Метеор“, като отклони инвестициите от плановете за удължаване на експлоатационния живот на ракетата и обновяване на нейната електроника и самонасочваща се система, а към пълната ѝ замяна с нов тип ракета "въздух-въздух", пише MWM. Тази бъдеща ракета в момента се разработва по програмата Future Air Superiority Effectors (FASE). Източници от отбраната посочиха, че съществуващите запаси от "Метеор" ще останат в експлоатация, докато достигнат точката, в която обикновено би била необходима модернизация в средата на жизнения цикъл, след което постепенно ще бъдат заменени с новия тип ракета.

Решението е възможен признак за недоволство от възможностите на "Метеор", тъй като дългият срок за разработване на ракетата е довел до далеч по-малко забележителни възможности, когато ракетата е била въведена в експлоатация със закъснение, отколкото се е очаквало. Въпреки че официално е разкрито много малко относно характеристиките на новата ракета, очаква се тя да бъде проектирана специално за заплашителната среда на 30-те и 40-те години на 21-ви век, а не за началото на 2000-те, когато е била замислена "Метеор". Това вероятно ще изисква значително по-голям обхват, подобрена производителност на самонасочващата система срещу слабо забележими самолети, по-усъвършенстван изкуствен интелект за разграничаване на цели, подобрени електронни контрамерки и по-големи мрежови възможности, позволяващи на ракетата да получава данни за насочване от множество платформи по време на полет.

"Метеор" е разработен по съвместна програма на Обединеното кралство, Германия, Швеция, Франция, Италия и Испания и е проектиран с цел да надмине американската AIM-120,

въпреки че се съобщава, че е получила значителен трансфер на технологии от САЩ за постигането на това. Ракетата е получила начална оперативна способност през 2016 г. и е въвела превъзходен обхват и общи кинематични характеристики на AIM-120. Поради по-ограничената комбинирана технологична база на европейските държави и липсата на опит в разработването на ракети "въздух-въздух", не се очаква Метеор да достигне производителността на AIM-260, нито да бъде конкурентоспособна по отношение на цената. Ракетата все още не е съвместима с най-способния изтребител на Обединеното кралство - F-35.

Очаква се новата ракета, разработвана по програмата Future Air Superiority Effectors, да постави много по-голям акцент върху побеждаването на все по-способни китайски и руски самолети. Откакто "Метеор" влезе в разработката, и двете страни въведоха ракети „въздух-въздух“ с много по-голям обсег, като например китайските PL-15, PL-16 и PL-17, както и новите руски R-77M и R-37M. Очаква се ракетата от следващо поколение да се използва за осигуряване на модернизирани варианти на F-35 и евентуално на друг изтребител от пето поколение, разработен по програмата GCAP, за борба с по-модерни изтребители от шесто поколение, които Китай планира да въведе в експлоатация в началото на 30-те години на миналия век. Тъй като "Метеор" вече струва близо 3 милиона долара на ракета, обаче, достъпността на разработването на по-сложен и усъвършенстван наследник остава под сериозен въпрос.