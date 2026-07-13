Европа обединява сили за защита от балистични ракети

Девет европейски държави и Украйна обединиха усилия в нова отбранителна коалиция, създадена в Париж с цел да развие противоракетните способности, които в момента не достигат на Европа. Инициативата е особено важна за Киев на фона на руските въздушни атаки, предаде AFP.

В съвместна декларация лидерите на Дания, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция, Нидерландия, Великобритания и Украйна подчертаха, че коалицията има изцяло отбранителен характер и е насочена към укрепване на общия капацитет на Европа.

"Като обединим нашата отбранителна промишлена база, научноизследователската дейност и оперативния опит, целта ни е да изградим споделен капацитет срещу балистични ракети за Европа. Тази мярка не е насочена срещу никой народ, а е в защита на нашия", се посочва в декларацията, пише БТА.