Унгарският парламент откри пътя към отстраняването на президента

Унгарският парламент прие конституционна поправка, която открива пътя към отстраняването на президента Тамаш Шуйок. Промяната е част от усилията на правителството на премиера Петер Мадяр да ограничи влиянието, което бившият министър-председател Виктор Орбан продължава да упражнява върху държавните институции, предаде AFP.

Партията "Тиса" на Мадяр спечели убедително парламентарните избори през април. Оттогава премиерът обвинява Шуйок и други високопоставени представители на държавата, че са "марионетки" на предишното управление.

Поправката беше одобрена със 139 гласа "за" и шест "против", без нито един въздържал се. Депутатите от "Тиса" посрещнаха резултата с аплодисменти, докато ФИДЕС бойкотира заседанието и определи предложения пакет от 12 изменения като "автократичен".

След вота Петер Мадяр обяви, че с решението е приключила "конституционната реформа на режима на Орбан". По думите му президентът има пет дни, за да подпише промените или да подаде оставка. В противен случай "Тиса" ще започне процедура по импийчмънт.

Тамаш Шуйок отхвърли обвиненията и заяви, че премиерът разпространява "неверни твърдения с цел манипулиране на общественото мнение".

От Съединените щати Виктор Орбан също атакува промените. "Днес те се насочват срещу президента, но утре могат да направят същото с всеки", предупреди бившият премиер.

Критики отправиха и Amnesty International и Human Rights Watch. От Amnesty International подчертаха, че президентът има право на надлежна процедура, а според Human Rights Watch измененията напомнят за практиките от времето на управлението на ФИДЕС.

Въпреки критиките обществената подкрепа за отстраняването на Шуйок остава висока. Проучване на 21 Research Center от май показва, че подобна стъпка е одобрявана от 67% от унгарските избиратели.

Приетият пакет не се ограничава само до президентския пост. Той предвижда депутатите да могат да заемат място в парламента най-много три мандата, или общо 12 години, както и създаването на Национална служба за възстановяване и защита на държавните активи с широки правомощия за противодействие на корупцията.