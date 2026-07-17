Димът от горските пожари може да премести финала на Мондиала

Домакините на Мондиала от САЩ се опасяват, че финалът на Световното първенство през 2026 г. между Аржентина и Испания може да бъде отложен поради горски пожари, съобщава местната медия Ole.us.

Вероятността за този сценарий е ниска, тъй като

остават три дни до мача Испания-Аржентина на стадион MetLife в Ню Йорк,

но не може да бъде напълно изключен. Въпреки че има опасения относно отмяната или отлагането на мача, тъй като здравето и безопасността на участниците и над 80 000 фенове, които се очаква да присъстват, остават приоритет, има надежда, че димът ще се разсее и няма да се превърне в проблем в неделя, 19 юли.

Димът продължава да се разширява и се усеща все по-често в северната част на Съединените щати, въпреки че експертите се надяват, че ситуацията скоро ще се подобри и димът вече няма да представлява заплаха, предаде Ройтерс.

Преди неделния финал на Световното първенство по футбол между Испания и Аржентина (19 юли),

предупреждение за нездравословни условия на въздуха в целия щат

бе издадено от властите в Ню Йорк.

Двубоят ще се изиграе в разположения съвсем близо до мегаполиса град Ийст Ръдърфорд. Високите температури в региона и димът от канадските горски пожари са основната причина за тази ситуация.

Ръководството на щата призова гражданите в свое изявление "да избягват да прекарват време на открито, ако е възможно", допълвайки, че "чувствителните групи трябва да бъдат особено внимателни". За окръзите, изпитващи нужда от справяне с лошото качество на въздуха,

ще бъдат осигурени над 100 000 предпазни маски.

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хокъл заяви: "Тъй като димът от канадските горски пожари отново влияе върху качеството на въздуха в целия щат, ние призоваваме нюйоркчани да бъдат внимателни, за да останат в безопасност тази седмица".

Дали тази обстановка може да повлияе по някакъв начин на финала на Мондиал 2026, все още не е ясно.

Заради горещата вълна компетентните органи обявиха и предупреждение "червен код", тъй като съществува вероятност температурите да достигнат до 40 градуса по Целзий.

В случай че

нивата на замърсяване на въздуха представляват риск за здравето,

ФИФА е въвела протоколи за оценка на евентуални промени в събитието. В момента обаче няма официални съобщения относно промени в окончателния график.

По-рано беше съобщено, че мачът от Американската висша футболна лига между Чикаго Файър и Ванкувър Уайткапс, насрочен за днес, 17 юли, е отложен поради лошо качество на въздуха в Чикаго, САЩ, причинено от горските пожари в Канада.