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След земетресението в Турция: Трус и на о. Крит

Не се съобщава за пострадали хора и щети

18.07.2026 | 13:27 ч. 0
Снимка: Pixabay/Tumisu!

Снимка: Pixabay/Tumisu!

Земетресение с магнитуд от 4,3 по скалата на Рихтер е регистрирано днес край гръцкия остров Крит в южната част на Егейско море, съобщи телевизия Скай.

Не се съобщава за пострадали хора и щети.

Според гръцката Национална обсерватория в Атина трусът е станал в 12:04 ч. днес, а епицентърът му е бил на 31 км северно от град Ираклион, предаде БТА.

Дълбочината на огнището се оценява на 5 км.

Рано тази сутрин земетресение с магнитуд 5,0 по Рихтер разтърси и източната турска провинция Малатия, разположена на около 670 километра източно от столицата Анкара. По информация на властите към момента няма данни за пострадали или материални щети, пише turkiyetoday.

Епицентърът му е бил в района на Баталгази, а огнището – на дълбочина 15,59 километра.

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Тагове:

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