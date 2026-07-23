Камарата на представителите одобри рекордни военни разходи от $1,15 трилиона

Камарата на представителите на САЩ даде зелена светлина на два ключови проекта, свързани с отбраната и войната срещу Иран - законопроект за рекордни военни разходи от 1,15 трилиона долара и бюджетна резолюция, която отваря пътя за допълнително финансиране от 95 милиарда долара.

Законът за одобряване на разходите за националната отбрана ("National Defense Authorization Act", NDAA) беше приет с 216 срещу 212 гласа, предаде Associated Press. Макар традиционно да получава широка подкрепа и от двете партии в Конгреса, тази година текстовете предизвикаха сериозни разногласия.

Демократите се обявиха срещу драстичното увеличение на бюджета на Пентагона на фона на сериозното съкращаване на средствата за социални програми, отбелязва Reuters. Тревога сред тях предизвика и клауза, която значително разширява сътрудничеството между САЩ и Израел в областта на военните технологии. Това се случва въпреки призивите на много американци Вашингтон да намали подкрепата си за Тел Авив заради огромния брой палестински жертви при израелските атаки в Газа.

Републиканците защитиха разходите от над един трилион долара като жизненоважни за подкрепата на въоръжените сили по време на войната срещу Иран, както и за разработването на отбранителни системи и друго военно оборудване. Законопроектът предвижда и увеличение на заплатите на военнослужещите с между 5 и 7% през следващата година в зависимост от званието им.

Още 95 милиарда долара за приоритетите на Тръмп

Камарата на представителите прие и бюджетна резолюция за допълнително финансиране в размер на 95 милиарда долара, по-голямата част от което е предназначено за войната срещу Иран. Средствата бяха поискани от президента Доналд Тръмп миналия месец.

Резолюцията беше одобрена с 216 срещу 214 гласа. Председателят на Камарата Майк Джонсън прецени, че гласуването е най-добрата възможност приоритетите на Тръмп да бъдат прокарани в силно разделения Конгрес.

Новият пакет включва 60 милиарда долара за Пентагона, 13 милиарда долара за други нужди на националната сигурност, 12 милиарда долара за фермери, изпитващи затруднения заради митата, наложени от Тръмп, и 10 милиарда долара за промени в изборното законодателство. Те са съобразени със Закона "Спаси Америка" ("SAVE America Act") и с изискванията избирателите да доказват американско гражданство при гласуване.

Демократите са против допълнителното финансиране, а разногласия има и сред републиканците. Част от тях настояват разходите да бъдат компенсирани със съкращения в други части на бюджета.

Конгресът е разделен за войната срещу Иран

От началото на американско-израелските бомбардировки срещу Иран на 28 февруари конгресмени и сенатори от двете партии се оплакват, че Тръмп и екипът му не ги държат достатъчно информирани за развитието на конфликта и бъдещите планове.

Според Associated Press Конгресът се намира в патова ситуация. Законодателите не могат да прекратят военните удари, наредени от Тръмп, но в същото време не са дали официално разрешение за използването на американска военна сила.

Резултатите от неотдавнашно проучване на Associated Press и Националния център за изследване на общественото мнение към Чикагския университет ("AP-NORC") показват, че повечето американци не одобряват стратегията на Тръмп спрямо Иран.

Бюджетната битка се разигра в деня, в който президентът присъства на церемония за отдаване на последна почит на американски военнослужещи, загинали във войната в Иран.

По-рано през седмицата министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви по време на изслушване в Сената, че Пентагонът изпитва недостиг на средства въпреки еднократното целево финансиране от 150 милиарда долара, заложено в миналогодишния бюджетен закон.

Сенатът засега не дава гаранции

Приетата бюджетна резолюция позволява на републиканците да прокарат допълнителното финансиране в Сената чрез специалната процедура, известна като реконсилация. При нея отпада обичайното изискване законопроектите за разходи да получат подкрепата на поне 60 сенатори, което обикновено налага съгласие между двете партии.

Въпреки това все още не е ясно дали пакетът ще събере достатъчна подкрепа в горната камара на Конгреса. Резолюцията съдържа указания към отделните комисии да изготвят различни законопроекти за финансиране. Майк Джонсън се надява работата по тях да приключи през лятото, а окончателното гласуване да се състои след завръщането на конгресмените от августовската ваканция.

Лидерът на републиканското мнозинство в Сената Джон Тюн все още не е заел категорична позиция. Някои републикански сенатори настояват за още повече средства за армията, докато други искат новите разходи да бъдат покрити чрез съкращения в други сектори.

В момента приоритетът на Тюн е да предотврати ново спиране на работата на правителството. Той настоява Сенатът първо да одобри временна мярка за финансиране, наречена "продължаваща резолюция", която да осигури редовната работа на институциите, преди конгресмените да излязат в лятна ваканция.

На пресконференция във вторник Тюн заяви, че Сенатът няма да разгледа приетата от Камарата бюджетна мярка, докато не стане ясно, че може да бъде одобрен временен закон за финансиране, който да предотврати спирането на работата на правителството в края на септември.