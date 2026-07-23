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Взривила се мина е предизвикала пожар на борда на танкер край Ормузкия проток

Плавателният съд се е опитал се да премине по миниран маршрут

23.07.2026 | 08:00 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се е опитал се да премине по миниран маршрут на юг от Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

В изявлението на КГИР се посочва, че още два танкера, плавали по същия маршрут, са променили курса си.

Елитното иранско формирование отбелязва, че Ормузкият проток е под негов контрол и е „изцяло затворен“.

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Всички плавателни съдове, които искат да минат по ключовия морски път, ще трябва да координират курса си с Иран, пише още в изявлението на КГИР.

В текста не се оповестяват имената на танкерите, нито кога точно е станал инцидентът.
(БТА)

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Тагове:

иран Ормузкият проток петролен танкер
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