Взривила се мина е предизвикала пожар на борда на танкер край Ормузкия проток

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се е опитал се да премине по миниран маршрут на юг от Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

В изявлението на КГИР се посочва, че още два танкера, плавали по същия маршрут, са променили курса си.

Елитното иранско формирование отбелязва, че Ормузкият проток е под негов контрол и е „изцяло затворен“.

Свързани статии Ударите между САЩ и Иран продължават в опит за контрол над Ормузкия проток

Всички плавателни съдове, които искат да минат по ключовия морски път, ще трябва да координират курса си с Иран, пише още в изявлението на КГИР.

В текста не се оповестяват имената на танкерите, нито кога точно е станал инцидентът.

(БТА)